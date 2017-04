Per fi un empat és dolç

Acostumat com està a lamentar empats, ahir el Reus va poder celebrar-ne un. Per l'escenari, pel rival i també per la manera com es va aconseguir. Els roig-i-negres van contenir el millor conjunt de la categoria al seu estadi, on fins ahir tothom havia perdut tret de dos equips, que havien aconseguit un puntet. Ara ja en són tres. A més a més, després de dues derrotes agòniques, els del Baix Camp van recuperar contra l'exigent Llevant aquella solvència que els caracteritza. Amb alguna errada però sense fissures. I durant els 90 minuts. La jornada, doncs, ha estat gairebé rodona, ja que, amb el punt d'ahir, el quadre de Natxo González amplia una mica la diferència respecte a la zona de descens. Amb una jornada menys per disputar.

Els dos equips van necessitar mitja hora per entrar en el partit. Els primers trenta minuts tan sols van servir per veure que sobre la gespa del Ciutat de València hi havia dos blocs molt endreçats, que farien poques concessions. Poca cosa més. L'acció que va fer despertar tothom va ser una passada enrere fallida de Ramon Folch que no va acabar en desgràcia gràcies a la bona intervenció d'Edgar Badia (30'). La rèplica roig-i-negra arribaria tot just després, en una centrada de Jorge Díaz des de la dreta que Fran Carbia, amb poc angle, va aconseguir connectar. Raúl, atent, va blocar la pilota, massa tova. Més enllà d'aquestes dues accions, i d'un parell de xuts llunyans sense gaire perill, no va passar res més, i es va arribar al descans amb el 0-0.

La tendència no canvia