A l'altura dels de dalt

Que el Reus és un equip competitiu, jugui contra qui jugui i on jugui, no és només un dels tòpics de la temporada a segona A: és tota una realitat demostrable amb les estadístiques. L'equip de Natxo González ja ha jugat, a casa i a fora, contra els sis primers classificats. Dels dotze partits, només n'ha perdut tres, n'ha empatat sis i n'ha guanyat tres més. El Reus, acostumat la temporada passada a partits per recordar en escenaris històrics –l'1-0 al Calderón contra l'Atlético en la copa i el 0-3 al camp del Racing de Santander en l'eliminatòria directa d'ascens– continua aquesta temporada amb les bones actuacions en els partits de nivell, amb la base de l'equip del curs passat.

Dilluns, el Reus es va convertir en el tercer equip que puntua en aquesta lliga al camp del líder, l'intractable Llevant –ningú encara ha guanyat al Ciutat de València–, i ho va fer amb vuit jugadors en l'onze inicial que la temporada passada jugaven amb l'equip roig-i-negre a segona B: Édgar Badia, Jesús Olmo, Ángel Martínez, Ramon Folch, López Garai, Fran Carbia, David Haro i Édgar Hernández. Per Natxo González, l'empat contra el Llevant és la demostració que “l'equip està en la línia de sempre, continua competint al màxim, i això és el que dona seguretat i confiança”.

Dels sis primers classificats, només el Girona ha estat capaç de guanyar el Reus en els dos partits: 1-0 a Montilivi i 1-2 al Baix Camp. L'altra derrota contra els equips de dalt del Reus va ser el 0-1 contra el Llevant de la primera volta. El Getafe, el Cadis, l'Oviedo i el Tenerife no han estat capaços de vèncer l'equip de Natxo González, que va derrotar l'Oviedo i el Tenerife a domicili i el Cadis al municipal reusenc.