Recta final molt exigent

El Nàstic arriba a la part final del campionat millor del que estava fa pocs mesos, quan era el cuer, però té al davant un calendari molt exigent. Així, la part positiva per a l'equip grana és que té quatre punts de marge respecte a les places de descens, una situació que tothom hauria signat a Tarragona quan Juan Merino es va fer càrrec de l'equip amb el canvi d'any, però dels vuit partits que li falten per acabar el campionat de lliga, cinc són contra equips de la zona alta que estan lluitant per l'ascens a primera i tres contra rivals directes en la lluita per no baixar.

El primer d'aquests partits delicats és el de dissabte al camp del Getafe. L'equip madrileny està en un gran moment i, gràcies a tres victòries en els últims quatre partits (deu punts de dotze), s'ha situat en el quart lloc, amb els mateixos punts que el tercer, el Tenerife. Després, els grana afronten un partit especial, la visita del Reus, que només té un punt més. En la primera volta, els roig-i-negres es van imposar per la mínima, però des de llavors la dinàmica de resultats dels dos equips ha variat i es troben en la mateixa zona de la classificació. Tot seguit, el Nàstic s'enfrontarà amb dos equips més de la zona alta, el Cadis (cinquè) al Carranza i l'Oviedo (sisè) al Nou Estadi. El Rayo Vallecano, que ara té els mateixos punts que el Nàstic, serà el següent rival dels tarragonins, a Vallecas. Després, en l'antepenúltima jornada de lliga, el Nàstic rebrà el Girona, que ara mateix té l'ascens molt encarrilat. Caldrà veure en quina situació es troba l'equip gironí a final de maig, si ja és equip de primera, si pot confirmar l'ascens a Tarragona o si les coses se li han complicat i necessita vèncer. L'últim desplaçament del Nàstic serà al camp del Tenerife, tercer, i el comiat serà al Nou Estadi contra l'UCAM, que ara té dos punts menys.