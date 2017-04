L'últim gran propòsit

El Reus, malgrat la gran primera volta, no ha pogut arribar als dos últims mesos de competició amb la permanència assegurada, i ara li toca tornar a accelerar en la recta final per aconseguir com a mínim deu punts en les vuit jornades que queden i arribar als 50, que solen assegurar la continuïtat a la categoria. La millor manera d'aconseguir-ho és millorar els números de casa, la qual cosa li permetria, a més, deixar de ser el pitjor local. Amb només 20 punts al municipal, no hi ha cap equip a segona A que n'hagi tret tan pocs al seu estadi. Fins ara, el Reus només ha aconseguit guanyar quatre partits i en els últims cinc mesos, és a dir, des que el 20 de novembre es va imposar al Nàstic en el derbi (1-0), només ha pogut derrotar un rival a l'estadi roig-i-negre, l'Almeria (1-0) el 15 de gener. En fa tres mesos. A fora, en canvi, l'equip roig-i-negre està entre els millors de segona A.

És per tot plegat que el partit de diumenge a la tarda contra l'Alcorcón pren una rellevància especial. “El plantegem com una final”, assegura Edgar Hernández, conscient que és el partit per demostrar que el Reus es pot acabar fent fort al seu estadi i per marcar distància amb la zona de descens. L'equip madrileny és un dels que l'ocupa, amb 36 punts, cinc menys que els reusencs. “El partit té molta importància perquè ve el rival que marca la línia del descens i últimament a casa els resultats no han sigut favorables”, diu Edgar Hernández, que considera que el seu equip està fent bones actuacions a l'estadi, generant joc ofensiu, però li falta confirmar-ho amb victòries. El davanter de Gavà afirma que també volen oferir una victòria a l'afició, que ha de ser molt important en els quatre partits que els queden com a locals. Després de l'Alcorcón, es desplaçaran al Baix Camp el Saragossa, el Sevilla Atlético i el Valladolid. “Que l'estadi sigui una olla a pressió. L'important és la unió entre afició i jugador, que és el que ens fa ser forts”, afirma Edgar, conscient que no poden deixar escapar punts a casa: “Els partits que ens queden a casa són claus, s'han de guanyar. Volem continuar en aquesta categoria.”