Per fi, amb tot l'equip a punt

La millor notícia per al Reus és que tota la plantilla estarà a disposició de Natxo González per al partit de demà a la tarda a l'estadi contra l'Alcorcón. “Ha estat el primer entrenament de la temporada en què els hem tingut tots al camp”, va dir el basc després de la sessió d'ahir, en què Campins i Tébar, lesionats últimament, van treballar amb normalitat, mentre que Alberto Benito no va participar en algun exercici determinat per preservar la seva espatlla. El lateral d'Altafulla està a punt per jugar, però Natxo González prefereix reservar-lo per al pròxim partit de lliga, contra el Nàstic. El Reus tampoc no té cap futbolista sancionat.

Suport i paciència

Natxo González espera que el seu equip millori en el tram final els números com a local, sobretot en l'objectiu de segellar la permanència. L'entrenador de Vitòria considera que el paper de l'afició serà important i demana suport i paciència, “perquè seran partits llargs, durs i equilibrats, amb moments bons i d'altres amb adversitats”. Les penyes del Reus preparen per demà un gran ambient en un estadi que tornarà a estar ple fins a la bandera.