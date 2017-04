Urgència relativa

El Nàstic va de final en final. Ha viscut, fins ara, molts partits decisius amb l'aigua al coll i avui té, per fi, una mica de respir. La golejada de la setmana passada contra el Mirandés (4-1) i els quatre punts de marge que té ara respecte de les places de descens li permeten afrontar el partit d'aquesta tarda al camp del Getafe amb menys pressió que de costum. De fet, Juan Merino va admetre ahir que, malgrat que el seu equip sortirà a guanyar i que la victòria, a segona A, sempre és a prop en qualsevol partit, un punt no seria un mal negoci. I més tenint en compte, segons Merino, que el Nàstic s'enfronta a un dels equips més en forma del moment, el Getafe, que ha aconseguit deu punts en els últims quatre partits, en què no ha encaixat cap gol i n'ha marcat set. La gran amenaça de l'equip madrileny és l'experimentat davanter Jorge Molina, autor de 15 gols. Merino el coneix molt bé, ja que va ser entrenador seu al Betis durant la llarga etapa del punta alcoià al club andalús. “No em sorprèn la seva xifra de gols. És un gran jugador i una gran persona, molt competitiu. Al Betis vam viure uns grans anys, molt ben aprofitats.”

El tècnic del Nàstic no va voler avançar ahir si mantindrà el 4-4-2 que li va donar bon resultat contra el Mirandés o tornarà al 3-5-2 que sol utilitzar a camp contrari, tot i que últimament ha explicat que amb el sistema de tres centrals es troben més còmodes a fora. “L'important és que podem utilitzar qualsevol dels dos”, afirma Merino, que recorda que, tot i que el Getafe està en un bon moment, els grana són “difícils de batre” a camp contrari. Dels últims set desplaçaments, només n'han perdut un (al camp del Llevant) i n'han guanyat tres.