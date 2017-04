La trama s'ha de tancar

Quatre jornades abans d'acabar, no hi ha equip que no es miri els 12 punts restants amb fam. A hores d'ara només s'han decidit dues lluites: la del primer i l'últim lloc. La resta, amb ple d'equips catalans implicats, afronten l'esprint final amb esperances de tot tipus.

La lluita més viva de totes per als equips catalans és la d'eludir el descens directe. El partit entre el Prat i el Gavà es presenta com la gran oportunitat per als potablava de mantenir-se ferms en la recerca de la promoció de descens i de complicar la vida als blaugrana, amb l'average en joc (2-2 en l'anada). “Som conscients que aquest partit és clau”, manifesta el tècnic potablava, Pedro Dólera. “Com abans puguem tancar la salvació, molt millor”, diu Óscar Mena, a qui li sembla que la victòria al Sagnier seria l'esgarrapada definitiva.

L'Espanyol B també es pren el duel contra el Cornellà com un duel important per continuar enganxat a la setzena plaça, un lloc del qual, d'altra banda, el Sabadell no en vol saber res. Els arlequinats necessiten un triomf per segellar la permanència, però el fet de jugar a domicili li ha suposat sempre un calvari. El seu rival serà el Lleida, que, com el Cornellà, vol segellar una plaça per a la copa de l'any que ve. Amb tot, els de Siviero no es rendeixen a la recerca de la quarta posició. Aquesta posició l'ocupa el Badalona, que manté un frec a frec amb el València, el Vila-real i l'Atlètic Balears per la promoció. Els de Manolo González, tranquils després d'un triomf, se les hauran a casa amb un Llagostera que no les té totes amb la permanència.