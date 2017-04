Boris Garros torna a ser la diferència en la salvació

El gol és la diferència entre els equips que baixen i els que es mantenen. El Gavà ha dibuixat perfectament aquesta teoria durant la temporada aferrant-se a l'encert de Boris Garros. Els 23 gols del davanter barceloní han donat un grapat de punts al llarg del curs i ahir va tornar a ser decisiu. La seva diana en el minut 86 lliga de manera gairebé definitiva [no matemàtica] la permanència directa dels blaugrana i deixa molt tocat el Prat que, a més, va perdre els nervis i es compromet el futur per culpa de les dues expulsions.

Els dos equips van signar un partit molt igualat i sense gaires accions clares de perill. El capítol d'oportunitats el va inaugurar Óscar Muñoz, però en la seva pròpia porteria, ja que va voler refusar una centrada de Pla que es va enverinar. El Prat va respondre amb un xut de Padilla i una rematada de Poves, però abans del descans Toni va haver d'intervenir davant Boris.

En el segon temps, els de Dólera van ser més ambiciosos. Del Moral va rematar massa alta una centrada de Pluvins i poc després va enviar un lliure directe també massa alt; i Óscar Muñoz no va poder superar Craviotto quan ho tenia tot de cara. Els de Mena van tornar a equilibrar el partit i Texeira i la defensa van haver d'intervenir sota els pals per treure dues ocasions. El Prat, que va reaccionar per mitjà d'Óscar Muñoz, va rebre un cop dur amb l'expulsió de Barnils, que el va fer anar a remolc i va provocar espais en la rereguarda. Així, Peque ho va aprofitar en una internada i va servir el gol a Boris, que va rematar en el primer pal. L'estocada no va impedir que Muñoz gaudís d'una altra oportunitat, però sense encert..