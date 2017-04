Cop d'efecte per tornar al quart lloc

Les roses de Sant Jordi se les va endur el Terrassa. Mig any després, els egarencs tornen a ocupar la quarta posició (no ho feien des de la sisena jornada) després de derrotar a l'Olímpic el Vilassar (2-0) amb dues dianes de Grasa, de penal, i de Raillo, totes dues en la segona part. Els egarencs acumulen cinc triomfs seguits i ja han sumat més punts en la segona volta (31) que en tota la primera (28). Quan falten tres partits, els vermells depenen d'ells mateixos, ja que tenen l'average igualat amb el Sant Andreu, però en cas d'empatar a punts la plaça seria per als vallesans per tenir una major diferència de gols (ara mateix és de sis gols per al Terrassa).

En un partit de dues cares, el conjunt de Vacas va mostrar-se molt imprecís en un primer temps pla en què només va generar una rematada. Els maresmencs no en van generar cap. Al descans, el Terrassa va convertir les espines en roses, i va posar dues marxes més per ofegar el Vilassar amb ocasions. Velillas va forçar el penal que va obrir la llauna i, ja en el tram final, Raillo va aprofitar un malentès de la defensa rival per sentenciar el duel.