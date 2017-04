Un peu i mig a l'abisme

La zona baixa

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Sevilla B 46

35 11 13 11 45 44

Saragossa 46

35 12 10 13 46 45

Numància 44

35 10 14 11 38 43

R. Vallecano 43

35 11 10 14 36 35

Reus 42

35 9 15 11 24 25

Elx 42

35 11 9 15 45 51

Nàstic 41

35 9 14 12 40 45

UCAM Múrcia 41

35 9 14 12 37 44

Còrdova 41

35 10 11 14 31 44

Almeria 39

35 10 9 16 36 39

Alcorcón 37

35 9 10 16 24 38

Mallorca 33

35 6 15 14 31 41

Mirandés 32

35 7 11 17 32 58

Un miracle. És el que necessiten el Mallorca i el Mirandés per evitar el descens a segona B després que els resultats de l'última jornada els hagin deixat encara més despenjats en les dues últimes posicions; els balears, a vuit punts de la zona de permanència i els castellans, a nou, amb set jornades per disputar-se. En cas de baixar, el Mirandés tancaria la seva primera etapa a segona A, categoria que va estrenar el 2012. Per al Mallorca seria molt més dramàtic, ja que no juga a segona divisió B des de la temporada 1980/81, i des de llavors ha estat sobretot a primera, amb participacions en la lliga de campions, un títol de copa i una final de la recopa. Diumenge, després d'empatar a Son Moix contra el Còrdova, l'equip que marca la zona de permanència (1-1), l'afició va esclatar una vegada més per la mala gestió esportiva i també econòmica –el deute acumulat és d'uns 36 milions d'euros–, unes crítiques centrades sobretot en Maheta Molango, conseller delegat i mà dreta del màxim accionista de l'entitat, l'americà Robert Sarver –propietari també dels Phoenix Suns–; en Javier Recio, director esportiu, i en els jugadors.

Mentrestant, el tercer tècnic de la temporada, Sergi Barjuan, que només ha aconseguit dos punts en els tres partits que ha dirigit el Mallorca, admetia que la permanència “és molt complicada” i la situació, “molt delicada”, però advoca per continuar lluitant mentre hi hagi vida. Si fa no fa, el mateix discurs de Pablo Alfaro, quart tècnic del Mirandés aquesta temporada, després de caure a Anduva contra el Saragossa (0-1). Alfaro ha aconseguit tres punts de dotze des que va arribar a Miranda.

A Palma de Mallorca, però, també hi ha gent amb un somriure sota el nas. Són els seguidors de l'altre club històric de la ciutat, l'Atlètic Balears, que tenen a prop el somni de veure el seu equip en la mateixa categoria que el rival ciutadà i reeditar un derbi que en la lliga no es dona des de la temporada 1979/80. Llevat que, immersos com estan els blanc-i-blaus en la lluita per jugar la fase d'ascens a segona A, no acabin intercanviant-se els papers.