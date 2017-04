Peces clau recuperades

El derbi de dilluns que ve entre el Nàstic i el Reus tindrà tots els al·licients: rivalitat, nivell –és la primera temporada que coincideixen a segona A–, transcendència en la lluita per evitar el descens, gran ambient en un Nou Estadi ple i jugadors importants que tornen a estar disponibles per als dos tècnics. En el comunicat mèdic setmanal fet públic ahir pel Nàstic ja no hi figuren ni Luismi ni Manu Barreiro, que ja s'entrenen amb normalitat. Luismi, que va arribar en el mercat d'hivern i de seguida va mostrar un gran nivell, es va fer una lesió fibril·lar a finals de febrer que l'havia de tenir dues o tres setmanes de baixa. Finalment, però, es va complicar i ha estat dos mesos de baixa. Barreiro, també reforç de gener, estava en un bon moment de forma, amb tres gols recents, quan es va fer una lesió muscular a Mallorca que l'ha privat de jugar els dos últims partits. Juan Merino, en canvi, de moment no recupera encara ni Madinda ni Djetei i té el dubte de Cordero, que està en la fase final de la recuperació de la seva lesió fibril·lar. Per altra banda, Emana es va haver de retirar ahir de l'entrenament per un cop que, en principi, no té importància.

El Reus, per la seva banda, té tot l'equip disponible per al partit de dilluns, amb el dubte d'Atienza, que diumenge no va acabar el partit contra l'Alcorcón per una contractura. Caldrà seguir la seva evolució, tot i que el fet que el partit no es jugui fins dilluns podria afavorir-lo. Natxo González podrà tornar a disposar d'Alberto Benito, clau per al tècnic basc al lateral dret, que ha estat un mes lesionat i que diumenge passat va ser reservat per precaució. Una altra peça de qualitat, el mitjapunta Vítor, va jugar contra l'Alcorcón el primer partit de titular i sembla haver oblidat les molèsties al genoll dret.