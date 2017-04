Jonathan Risueño (València, 1982) té l'última paraula en totes les decisions esportives de l'Hospitalet (19è, 34 punts).

Qui és Jordi Canals?

És un analista que ha estat amb el cos tècnic durant tota la temporada.

Però no és gaire normal que un desconegut dirigeixi l'equip i l'aficionat no en sàpiga res…

El club ho va anunciar dilluns, tot i que és cert que si ho hagués anunciat abans no hi hauria hagut aquest enrenou. Ha estat tot l'any amb nosaltres encara que no hagi estat a la llum pública. Coneix la plantilla i és un membre més del cos tècnic.

Per què decideix destituir Ismael García si no hi havia la possibilitat de fitxar un recanvi?

Va ser ell qui va decidir fer un pas al costat.

Van negociar amb algun recanvi?

Vam parlar amb cinc o sis entrenadors i cap d'ells volia venir a entrenar l'Hospi, perquè no pagàvem prou.

Però aleshores no és una temeritat deixar que un segon entrenador assumeixi la resta de la temporada tot sol amb tot el que es juga l'equip?

És que Jordi Gibert tenia més experiència que Ismael quan aquest va fitxar. I l'equip, tant en puntuació com en sensacions, està millor ara que abans.

Però amb Ismael [el seu adeu es va produir en la jornada 25, amb l'equip en zona de descens], l'equip estava a prop de la salvació i ara no...

L'equip acumula un punt més que els que es van assolir amb Ismael en els mateixos enfrontaments de la primera volta. Les sensacions amb Jordi Gibert han millorat força. Amb Ismael les sensacions eren poc encoratjadores. I per això es va canviar.

Vostè no és l'entrenador a l'ombra?

No. Tots estem fent un esforç molt gran, però d'entrenador només n'hi ha un: Jordi Gibert. Les meves funcions són les de director esportiu.

Però se l'ha vist a vostè donar instruccions des de la graderia durant algun partit...

Però com ho podria fer qualsevol aficionat o qualsevol persona...

I tanquen els entrenaments...

Això és mentida. Som l'únic equip català de segona B que no els tanca mai. Només el dia després de la marxa d'Ismael es va fer entrar la gent més tard, perquè la plantilla volia reunir-se.

Aquesta sospita també l'alimenta els seus precedents a l'Almansa i el Torrevella...

A l'Almansa no hi vaig treballar ni un dia. Vaig ser presentat perquè venia amb una directiva i al poc temps va marxar, i jo també. I a Torrevella l'any passat jo era el director esportiu i no tenia cap funció més.

Considera que l'equip està dins de les seves possibilitats pel que fa a la classificació?

L'equip ara mateix està lluitant per un miracle, ja que té el pressupost més baix de la història d'un equip de segona B, que són 140.000 euros. Però aquests diners no són per a la plantilla només, sinó que també són per al cos tècnic, els encarregats de material, etc. Fins i tot el pressupost de l'Eldenc és més del doble que el nostre, uns 380.000 euros. La idea del club, doncs, era competir amb dignitat.

Algun fitxatge, com el de Dani Mallo, no quadra amb tants pocs diners... No ha pujat aquest pressupost inicial?

Ha disminuït. Tal com s'ha fitxat Dani Mallo, va marxar Carlos López i amb els diners de la seva marxa el paguem. També va marxar Víctor Ibáñez.