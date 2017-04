El coixí no marxa mai del cap

El Tenerife visita aquesta tarda l'UCAM (16 h) i el Getafe juga més tard al camp del Saragossa (20.30 h). Els dos perseguidors que més a prop són del Girona tenen l'oportunitat de situar-se a quatre punts i posar pressió als de Machín, que demà visiten Lugo. Immers en la seva pitjor ratxa de resultats, el conjunt gironí mira de centrar tota l'atenció només en el seu partit, però deslligar-ho del context seria demanar massa. I Pablo Machín ho va reconèixer ahir: “M'agradaria que no miréssim el coixí, sinó que fóssim un equip que es fixa només en el següent partit. És fàcil de dir, però qualsevol que es pugui posar a la pell dels jugadors sap que això és impossible. El cervell et diu que tens un avantatge i que, per tant, tens alguna cosa a perdre”, reconeix l'entrenador del Girona.

L'equip blanc-i-vermell va ser molt productiu en la recta final de les dues anteriors temporades. Ara l'escenari és diferent, tal com va admetre el tècnic: “Fa dos anys, era una lluita frec a frec amb l'Sporting. Guanyar, guanyar i guanyar, tots dos al límit. L'any passat, veníem de la merda i, a partir del convenciment dels jugadors ens vam oblidar de mirar enrere i vam anar cap amunt, sense res a perdre. Ara sí que hi tenim a perdre, i molt, perquè anteriorment ja hem guanyat molt. I d'això ens estem valent.” Els gironins, malgrat l'encallada, mantenen un bon avantatge, perquè els perseguidors també han badat molt. “Tant de bo continuï així, que ells també tinguin la pressió de la lluita del play-off i que vagin passant les jornades”, apunta el tècnic, que afegeix: “Crec que hem de millorar, però sincerament els resultats no estan sent del tot justos amb el que estem fent. Quant a ocasions, no hauríem d'haver perdut contra l'UCAM. A veure si estem més a prop de no merèixer tant, però que ens arribi el moment de guanyar.”

Mojica, encara no