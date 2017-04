El Gavà segella la salvació

El Gavà va segellar ahir la permanència de manera matemàtica després de derrotar l'Espanyol B, que cau a la zona de descens directe. El de sempre, Boris, va ser l'autor del gol de la victòria de l'equip blaugrana en el minut 88. Amb el xiulet final, l'alegria va esclatar a la Bòbila després d'una temporada amb moltes problemes per celebrar una salvació assegurada gràcies a una gran recta final, amb 14 punts dels últims 18 en joc.

L'Espanyol B no li ho va posar gens fàcil, al Gavà, sobretot en una primera meitat molt disputada que no va començar bé per al filial blanc-i-blau, ja que el local David Jiménez no va trigar a aprofitar una errada defensiva per fer el primer gol. Després del gol rebut, l'Espanyol B, reforçat amb futbolistes habituals del primer equip, va portar el pes del joc i va avançar línies, davant un Gavà ben posicionat. L'Espanyol B va tenir l'empat a prop en un xut de Marc Roca que va anar al pal, i el va trobar gràcies a una acció de Marc Navarro, que va batre Craviotto amb un xut ajustat. Abans del descans, l'Espanyol B encara hauria pogut fer el segon, en una jugada de Soria.

El Gavà acostuma a sortir molt intens després del descans, i ahir no va ser cap excepció. Així, el decorat del partit va canviar, i més després de la lesió de David Jiménez, que va fer que Óscar Mena avancés Peque. El jugador del Gavà va fer anar de corcoll la defensa espanyolista i una jugada seva gairebé la completa amb gol Boris. El partit era obert, amb ocasions per als dos equips. Navarro i Pla, un a cada àrea, van estar a prop de fer el segon gol per als seus respectius equips. Finalment, el gol que va arribar va ser el del triomf del Gavà, en una acció d'oportunisme de Boris després d'una jugada de Peque rematada per Zac i rebutjada pel porter Andrés. El davanter centre blaugrana no va desaprofitar el rebuig per donar la victòria i la permanència al seu equip.