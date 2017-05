És un estat d'ànim

De la depressió a la il·lusió. Del pessimisme a l'optimisme. En dues setmanes, l'estat d'ànim de l'Espanyol ha canviat com de la nit al dia. Un canvi a la banqueta i dues bones victòries han capgirat la situació esportiva del conjunt blanc-i-blau, que mira ara el futur amb molta més esperança. I en aquesta millora, dos noms destaquen per sobre de tot: el del nou tècnic Rubén Rodríguez i el de la davantera Eli del Estal, autora de tres dels últims quatre gols.

“Tot era un tema mental, psicològic. L'equip té qualitat, però no sortien les coses”, explica l'atacant càntabra, que exemplifica a la perfecció la transformació blanc-i-blava: “No estava tenint gaire continuïtat, i veient com de malament estaven les coses, em provocava frustració no poder ajudar l'equip. Aquests tres gols són una alegria i em donen molta confiança”, hi afegeix Del Estal. Però si una figura ha tingut una incidència vital en aquest canvi, és la de Rubén Rodríguez, el tècnic que ha obrat el que fins fa poc semblava un miracle: “Hem treballat molt en l'aspecte psicològic i emocional. A aquestes altures de la temporada poca cosa podem canviar ja tàcticament. Aquest equip té nivell de sobres per estar més amunt”, explica Rodríguez.

“És evident que a principi de temporada l'objectiu no era estar lluitant per la permanència”, coincideixen tant jugadora com entrenador, que han vist com l'equip s'ha alliberat després del canvi a la banqueta. “Necessitàvem un líder, algú que sabés conduir aquest grup. I en Rubén ho ha sabut fer a la perfecció”, explica Del Estal, que apunta a una de les claus: “Un equip femení s'ha de saber portar. A l'hora de gestionar-lo, no té res a veure un equip de nois amb un de femení; hi ha certes coses que les noies no tolerem.” “En el futbol femení, com tractar i gestionar un grup és molt més important que la part tècnica i la tàctica”, corrobora Rubén Rodríguez, que sembla que, ell sí, després de dos tècnics i una temporada plena d'alts i baixos, ha aconseguit endevinar la tecla. Les blanc-i-blaves afronten ara les tres últimes jornades amb un optimisme que havia desaparegut després de dotze partits sense vèncer i nou jornades en zona de descens.