Amb esperances fermes

La Jonquera va sumar diumenge una gran victòria al camp de l'Ascó (0-2) que li dona molta vida en la lluita per la permanència. El conjunt fronterer, que va encadenar dos triomfs seguits per primera vegada aquesta temporada, és el dissetè classificat, amb 38 punts, a un del Manlleu, el primer equip que baixaria directament. Tot i això, la Jonquera sap que la feina encara no està feta, ja que a més d'intentar evitar la zona de descens directe s'han de tenir en compte els possibles descensos compensats de final de curs, sempre un malson per als equips de la part baixa de la taula. És per això que els fronterers s'han proposat guanyar els dos partits que queden per intentar escalar més posicions en una classificació extremadament comprimida, amb el Castelldefels (16è) i la Muntanyesa (15è) com a principals rivals, ja que estan només un punt per sobre.

En aquestes dues últimes finals que queden per disputar-se, la Jonquera s'enfrontarà amb dos equips que ara mateix també estan immersos en la lluita per la salvació. Primer, el Júpiter (19è amb 34 punts) visitarà les Forques (diumenge, 17 h) obligat a guanyar per no dir adeu a la categoria, mentre que els blanc-iverds jugaran l'últim partit de lliga al camp d'un Santfeliuenc (14è, amb 42 punts) que encara podria no tenir-les totes. Sigui com sigui, la plantilla jonquerenca confia més que mai a assolir la salvació i només pensa a sumar els tres punts contra el Júpiter. “L'última victòria ens va donar ales i molta moral, hem canviat la dinàmica negativa i tenim moltes ganes que arribi el proper partit. Els dos rivals que ens queden també tenen molt en joc, però estem cent per cent convençuts que ens salvarem, som una pinya forta i anirem a totes. Primer hem d'evitar el descens directe i després intentar quedar tan amunt com sigui possible pel que pugui passar”, diu l'atacant de la Jonquera Marc Vilà, golejador la setmana passa a Ascó juntament amb Aleix Feixas.

15è (39 punts)

18è (37 punts)

19è (34 punts)

17è (38 punts)

16è (39 punts)

14è (42 punts)