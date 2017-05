Els compensats, un maldecap

Queden només dues jornades per acabar la temporada, però són ben pocs els que les poden afrontar amb total tranquil·litat. Per dalt, l'Olot sembla que té el campionat gairebé a la butxaca i en les dues places de promoció d'ascens que queden en joc tot sembla bastant clar: entre el Terrassa, el Vilafranca i el Sant Andreu, un en quedarà fora. Però a partir de la dotzena posició comencen els problemes i els maldecaps.

La situació dels equips catalans de segona divisió B, en què en la versió més optimista descendiran dos equips i un tercer se la jugarà en la promoció de descens, té conseqüències directes en la zona de descens del grup català de tercera. En el pitjor dels casos, podrien arribar a baixar fins a sis equips, un fet que no deixa tranquil conjunts com el Vilassar, l'Europa i el Santfeliuenc, que, en condicions normals, ja estarien salvats. Però com que no és així, i per evitar dependre d'altres i passar tot el mes de juny amb tensió, l'objectiu d'aquests equips és acabar l'any per sobre de la quinzena posició. Un objectiu que també comparteixen la Muntanyesa, el Castelldefels, la Jonquera i el Manlleu, tot i que ho tenen més complicat. Tot i això, com més amunt, millor, perquè, al final, tant hi podria haver sis descensos com tres.

En sobra un