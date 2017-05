Guanyar, no importa com

De les sis finals que li queden al Girona, la d'avui està escrita amb majúscules i subratllada amb vermell, perquè si els de Pablo Machín surten airosos del duel d'aquest vespre contra l'Osca, hauran posat un peu i mig a primera divisió. És un d'aquells partits en què l'objectiu (la victòria) s'anteposa a totes les coses. Tant és com es guanyi. Sempre és millor fent un partidàs, però tampoc passarà ben res si és fent un partidet de pena. Sempre vesteix més marcar tres o quatre gols, però també serà benvingut fer l'1-0 de rebot i en temps afegit. Importarà relativament poc si els pals de la porteria de Bounou són aliats, si el rival s'acaba recordant de la mare de l'àrbitre o si l'afició es precipita i fa l'onada abans d'hora. L'única cosa transcendent és que quan Pérez Montero xiuli el final del partit, el número del caseller que indica els gols del Girona en el marcador electrònic sigui més alt que el de l'Osca. El triomf avui garanteix en el pitjor dels casos arribar a les cinc últimes jornades amb set punts més que el tercer. Fins i tot en podrien ser més. En siguin set, vuit o nou, seria un avantatge gairebé definitiu.

Tant el Girona com l'Osca arriben al duel després de dos triomfs d'allò més reconfortants. Sobretot per als gironins, que els va servir per treure's les males sensacions de l'1-2 contra l'UCAM. Per als aragonesos, el 2-0 contra el Rayo va ser alimentar una ratxa que ja és molt considerable (dotze partits seguits sense perdre). Però més que aquesta sèrie, crida l'atenció el fet que els blaugrana no perden lluny d'El Alcoraz des de fa més de mig any, quan van caure per la mínima a Cadis (1-0) el 5 de novembre.

“Estem parlant d'un equip amb majúscules”, va dir Machín quan va desgranar les virtuts de l'Osca. “Potser no tenen grans noms, però són supercompetitius. Samu Saiz és el jugador amb més talent, però en general és un equip molt ben treballat, amb molta solidesa defensiva, futbolistes experimentats, velocitat a dalt, molt perillós en les accions d'estratègia...”

Si l'Osca viu en un núvol –en la jornada 24, el conjunt d'Anquela era quinzè classificat–, el Girona està mirant de recuperar la identitat com a Montilivi. Ha passat de ser un equip intractable (24 punts de 24) a un equip ple de dubtes (0 de 9). “Podem buscar un munt de justificacions, però no tenim clar si hem pecat de voler guanyar els partits massa de pressa, de voler fer de seguida el 2-0 quan vas 1-0... De vegades ens falta pausa, però altres cops també ens ha anat molt bé accelerar-nos.” El tècnic també considera cabdal el suport de la grada: “Esperem que l'afició ompli l'estadi i vingui amb ganes de ser protagonista. És fonamental per a l'equip.”