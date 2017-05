Amb l'eufòria com a propulsor

El futbol és capritxós i petits detalls fan fluctuar l'estat d'ànim de tota una parròquia d'un costat a l'altre. Abans i durant el derbi de dilluns passat al Nou Estadi, al Reus manava el temor de caure en la desgràcia de la zona compromesa, ja que estava costant Déu i ajuda guanyar. Però un parell d'accions determinants –una aturada antològica d'Edgar Badia i un gol agònic de Máyor– van permetre guanyar el Nàstic per la mínima i tornar a respirar. El conjunt del Baix Camp no pot relaxar-se, perquè el perill continua ben latent. L'objectiu amb el qual rep un rival directe com el Saragossa, doncs, és molt clar: encadenar una segona victòria que permeti encarrilar la permanència.

Tot i que el repte d'enllaçar dues victòries pugui resultar relativament senzill tenint en compte que el partit es disputa al Municipal, res més lluny de la realitat. El conjunt roig-i-negre té problemes crònics quan juga a la capital del Baix Camp i hi enllaça set partits sense vèncer (5 punts de 21). La regularitat, de fet, ha estat la gran assignatura pendent del Reus aquesta temporada, ja que només ha estat capaç d'encadenar dues victòries dos cops, al setembre i a l'octubre. En la segona volta, doncs, hi ha hagut una davallada, si bé el tècnic rival, César Láinez adverteix que ha estat més numèrica que no pas de sensacions: “Ells van fer una primera volta gairebé excel·lent, amb números de play-off; en la segona no duen el mateix ritme, però han fet mèrits per sumar més punts.”

El tècnic aragonès ha advertit els seus dels perills del Reus, mentre que Natxo González també vol tenir la plantilla alerta: “No estem parlant de qualsevol rival; estem parlant del Saragossa.” Per aquest partit, el basc tindrà la baixa sensible de López Garai i la de Pichu Atienza. Això sí, recupera el lateral esquerre titular, Ángel Martínez. D'altra banda, el seu homòleg a Saragossa no podrà comptar amb un dels seus homes de confiança, Edu Bedia, sancionat per acumulació de targetes. Láinez, això sí, recupera un dels seus fixos, el defensa Leandro Cabrera, que tornarà a ocupar el lateral esquerre.