Veda oberta per fer comptes

L'esclat d'alegria que es va produir a Montilivi, tant a la gespa com a la graderia, amb el 3-1 que tancava el partit contra l'Osca, ja en el temps afegit, reflectia la transcendència del triomf del Girona. Era una cita fonamental i els gironins, després de tres ensopegades seguides davant l'afició, se'n van sortir. La vintena victòria de la temporada deixava el Girona molt més a prop de l'objectiu que persegueix des que, fa mig any, es va situar en zona d'ascens directe a primera divisió. Amb la feina feta, l'equip estava pendent ahir dels partits dels seus dos principals perseguidors. I una de les amenaces, el Cadis, va quedar molt difuminada després d'empatar a casa contra el Nàstic. La jornada, però, no va ser rodona, perquè el Getafe, el rival més proper, sí que va fer la feina a casa i es manté a set punts de distància dels gironins.

El Cadis, que té el goal average a favor respecte al Girona, perd pistonada i queda a deu punts del conjunt blanc-i-vermell. És la mateixa distància que els gironins tenen respecte al Tenerife, que de fet va superar en la classificació el Cadis (per goal average) després de guanyar el Lugo a l'Heliodoro. Amb deu punts de diferència quan en queden quinze en joc, tant el Tenerife com el Cadis, amenaces principals del Girona durant bona part de la segona volta, tenen gairebé com una utopia el segon lloc i s'han de centrar en la disputa per l'accés a les eliminatòries d'ascens, amb el Valladolid reintegrat de ple.

El Getafe, que tot just la setmana passada es va instal·lar en el tercer lloc –no l'havia ocupat en tota la segona volta–, es va confirmar com a principal, i gairebé únic, aspirant a discutir el segon lloc del Girona. Als set punts de diferència, s'hi ha d'afegir el fet que el goal average és favorable al conjunt de Pablo Machín. Per tant, els blanc-i-vermells tenen la garantia que, fent vuit punts dels quinze que queden en joc, l'ascens a primera estarà garantit. I això comptant que el Getafe guanyés tots els partits. El triomf del Getafe va impedir que es produeixi la carambola que hauria permès als gironins celebrar l'ascens a primera la pròxima jornada, coincidint amb la visita al camp del líder, el Llevant. L'equip blanc-i-vermell haurà d'esperar, com a mínim, al duel a casa contra l'Alcorcón, després del qual quedaran nou punts en joc per tancar el campionat. Si el Girona guanya el Llevant i l'Alcorcón i el Getafe no fa els sis punts, l'ascens serà un fet.

El Girona, malgrat l'encallada de tres jornades seguides sense fer cap punt i de les tres derrotes consecutives com a local –trencades amb el 3-1 contra l'Osca–, és el segon millor equip de la segona volta, amb 29 punts (dos menys que el Llevant). L'equip ha estat capaç d'allunyar diversos perseguidors, però no pas el Getafe, un dels equips més en forma. El conjunt que prepara Bordalás encadena set jornades sense perdre, amb cinc victòries i dos empats (17 punts de 21).

Els gironins visitaran dissabte el Llevant al Ciutat de València sabent el resultat del Getafe, que juga divendres al camp del Sevilla Atlético. Els madrilenys, per tant, tenen la possibilitat de tornar a pressionar els gironins i situar-se a quatre punts, com ja van fer la setmana passada guanyant a Saragossa (1-2) el dia abans del Lugo-Girona (1-2).

Els jugadors i els tècnics del Girona van valorar de manera molt positiva el fet d'haver superat la prova de foc contra l'Osca. Més d'un jugador es va atrevir a fer comptes. El director esportiu, però, hi va posar una mica més de calma: “El Girona demostra que hi va de manera molt seriosa i que està en un punt de somni molt il·lusionant. Ens ho hem de creure, però encara queden punts”, va explicar Quique Cárcel. “El triomf ens acosta al gran objectiu, però la setmana que ve visitem el millor equip de la categoria i, tot i que els punts no són clau per a ells, segur que ens ho posaran complicat. Si guanyéssim, sí que tindríem molt marge.”