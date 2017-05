Enfonsats per l'etern rival

L'Espanyol B va caure en el derbi de filials i ja és equip de tercera divisió després de certificar el descens matemàtic amb l'empat de l'Atlètic Llevant. El Barça B, que ja estava classificat com a primer de grup en la promoció d'ascens, no va tenir pietat en el derbi i va signar el tretzè partit consecutiu sense conèixer la derrota. Per tant, afrontarà el play-off d'ascens en un dels millors moments de la temporada.

El partit va començar amb els jugadors de l'Espanyol B fent el passadís al Barça B, que la setmana passada es va proclamar campió de lliga. Això sí, va ser un detall a mitges, ja que gairebé cap futbolista blanc-i-blau va aplaudir els de Gerard López. Tot i així, a partir del moment en què l'àrbitre va assenyalar l'inici, va començar la intensitat, però amb un guió ben marcat: els locals generaven ocasions a través de bons contraatacs, mentre que els homes de Gerard López eren amos i senyors de la possessió, encara que sense generar gaire perill a la porteria d'Andrés.

Quan només s'havien disputat vuit minuts de joc, el blanc-i-blau Carles Soria, un dels jugadors més actius de la primera part i un dels més destacats aquesta temporada, va estar a punt d'inaugurar el marcador després d'una bona incursió per la banda. Més tard, el mateix lateral ho va intentar amb una mitja xilena que se'n va anar per sobre del travesser. Arran d'aquestes ocasions, el Barça B va reaccionar, i va buscar amb insistència la banda esquerra i, sobretot, les pujades del juvenil Cucurella. Els blaugrana també ho van provar amb els habituals un contra un de Perea contra Iago Indias, però les úniques oportunitats van venir de dos xuts des de la frontal de l'àrea dels atacants Marc Cardona i Alfaro.

Empat trencat al final