Un punt per sostenir-se

El Nàstic necessita sumar amb urgència. I ho hauria de fer de tres en tres. En tardes com les d'ahir, però, aconseguir un sol punt no és del tot dolent. Primer, pel rival i pel camp. Cadis és un escenari molt exigent. Segon, perquè l'empat va arribar amb l'equip jugant amb un home menys durant vint minuts i havent vist com els locals fallaven un penal. I tercer, perquè els resultats de la jornada apropen un pèl els grana a la zona de permanència. La lectura negativa de tot plegat, però, també es pot fer, que hi ha arguments. Els de Merino mantenen la seva indolència a dalt –Stéphane Emana va fallar sol davant del porter una ocasió més clara que un penal– i, amb el punt, continuen en zona de descens.

El partit va començar amb un ensurt majúscul. En una acció directa, Álvaro va assistir Salvi, que va rematar desviat en una posició franca per superar Manolo Reina. La reacció del Nàstic va ser gairebé immediata. Així, quatre minuts després, Stéphane Emana es va plantar a l'àrea del Cadis i va obligar Cifuentes a intervenir en un xut creuat. Feia la sensació que el matx podria ser interessant quant a ocasions, però va ser un miratge. El Nàstic, que va tornar a defensar amb cinc homes, va mostrar la seva versió més rigorosa i va impedir als de casa aproximar-se amb facilitat a l'àrea de Reina. De fet, la següent ocasió perillosa va tornar a ser dels grana (11'). Sergio Tejera va servir ràpidament una falta i Àlex López va sorprendre tothom. El seu xut, però, va ser massa tou i innocent.

Contenció d'èxit