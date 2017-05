La fiabilitat de sempre

La millor versió del Reus ha tornat a temps per foragitar dubtes i patiments i assegurar la permanència. Encara no està feta, però els 48 punts assolits amb la victòria d'ahir contra el Saragossa, la segona consecutiva després de l'assalt al Nou Estadi de la jornada anterior, fan difícil pensar que en els cinc partits que falten per acabar la temporada el Reus no sumarà alguns punts més. Sobretot perquè no ha deixat mai de ser fiable, i ara ho torna a ser més que mai. El Saragossa, un equip en progressió i amb recursos en atac, va tastar ahir la solidesa i l'ordre defensiu del Reus, que en atac en va fer prou amb un gol de Querol en la primera meitat (27') per aconseguir una victòria clau.

Quan Vítor Silva controla i aixeca la vista, tot és més fàcil. Abans del minut 30 de joc, el portuguès va trobar un espai entre línies, i Olmo el va veure i li va passar la pilota. Va avançar uns metres, va endevinar el moviment de Máyor i li va fer una precisa passada en profunditat que va deixar el punta alacantí sol davant del porter Ratón. En comptes d'intentar-lo batre, Máyor va fer una centrada rasa, per intuïció, al segon pal, on va aparèixer Querol i va marcar a plaer. El gol va fer mal al Saragossa, que havia començat el partit amb convicció i havia tingut alguna bona ocasió de gol, especialment una de Javi Ros, que es va trobar sol davant Edgar Badia, però va ser un pèl lent. El seu xut en paràbola després de rebotar en la rereguarda roig-i-negra va acabar a córner (22'). En alguna altra acció, el conjunt visitant va topar amb un Edgar Badia molt segur. Al Reus, el gol de Querol li va servir per guanyar en confiança. Ben col·locat quan el rival tenia la pilota, no li costava desactivar-lo, i quan la recuperava hi posava paciència perquè el partit no s'esvalotés. Abans del descans, només una acció de Samaras, que va controlar al segon pal una centrada d'Iza i va fer una rematada rebutjada a córner per la defensa (39'), va inquietar els futbolistes locals.

De cara a la segona meitat, el Reus es va preparar per incrementar l'atenció ofensiva. Com en la primera, el Saragossa va començar més profund que el rival, però de seguida va topar amb el mur roig-i-negre. Ángel, amb una rematada de cap massa tova, va generar pocs problemes a Edgar Badia (53'). El Reus trobava espais quan recuperava la pilota, i Querol, després d'una gran assistència llunyana de Marcos Tébar, gairebé va superar Álvaro Ratón amb una rematada al primer toc (58'). A l'altra àrea, els experimentats Samaras i Cani treballaven per acostar el Saragossa al gol, però no se'n sortien. Al Reus, com sempre, només li va faltar una mica més d'encert per sentenciar el partit i no haver de patir al final. Sobretot, en un excel·lent contraatac amb David Haro, Querol i Alberto Benito, que va fer una passada enrere immillorable per a Vítor, que va xutar fora amb tot a favor (70'). Afortunadament, el Saragossa ja feia estona que havia perdut gas, atrapat en la teranyina rival, i només una acció d'Ángel davant Edgar Badia va fer perillar el triomf del Reus.