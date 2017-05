L'objectiu, a tocar

Havia arribat a aflorar inquietud, fa un parell de setmanes, perquè la dinàmica descendent de resultats dels últims mesos apropava el Reus a la zona perillosa. L'equip roig-i-negre, però, ha mantingut la calma, la confiança i, sobretot, la personalitat, i en les dues últimes jornades ha aconseguit dues victòries amb el segell habitual de solidesa defensiva i encert en el moment decisiu (0-1 a Tarragona i 1-0 diumenge contra el Saragossa) que deixen la permanència molt encarrilada. El Reus, amb cinc jornades encara per disputar, acumula ja 48 punts, ben a prop dels 50 que es marquen com a suficients per assegurar la salvació, el gran objectiu de l'equip de Natxo González en la temporada del debut a segona A. La plantilla roig-i-negra, però, té clar que la feina encara no està acabada i advoca per mantenir la intensitat fins al final de temporada.

La victòria contra el Saragossa va ser més que important. Va servir, sobretot, per consolidar la recuperació de la millor versió del Reus, que va encadenar dues victòries per primera vegada des de l'octubre. A més, era el primer triomf a casa des de l'1-0 a l'Almeria del 15 de gener. En els set partits entremig, cinc empats, dues derrotes, i el problema habitual de la falta de gol. Sembla clar que el Reus no l'acabarà de solucionar del tot, però si més no en els dos últims partits ha sabut transformar alguna de les ocasions generades i, per rendibilitzar-ho, s'ha mostrat més sòlid que mai, ja que encadena quatre partits sense rebre gols.

El Reus no té, a priori, un calendari excessivament compromès. Sí que ho serà la visita de dissabte al Còrdova, que té 42 punts, els mateixos que el Nàstic, primer equip en zona de descens, però si més no el Reus afrontarà el duel amb la tranquil·litat dels sis punts de coixí respecte a l'equip andalús. Després el Reus rebrà el Sevilla Atlético, que té un punt més i, per tant, ja té poca cosa en joc. La visita a un altre equip amb 42 punts, l'Elx, serà el següent escull del Reus, que tot seguit rebrà el Valladolid, de moment encara amb possibilitats de jugar la fase d'ascens. L'equip de Natxo González tancarà la temporada a casa contra l'Almeria, el quart equip que ara mateix té 42 punts.