Peces necessàries

El Nàstic necessitarà tots els seus futbolistes en plenes condicions en els cinc partits que falten per acabar la temporada, especialment aquells que Juan Merino considera clau. Un d'ells és Luismi, fitxat al gener i que de seguida es va adaptar a l'equip, en què no va trigar a tenir un paper destacat. Sobretot com a mig centre, però també com a central, va dotar l'equip d'ofici i equilibri i va ajudar en la reacció que va treure els grana del pou. A final de febrer, però, es va lesionar, un trencament muscular als isquiotibial de la cama dreta que en principi l'havia de tenir tres o quatre setmanes de baixa i que es va complicar. Entre això i que Merino no ha volgut forçar la seva tornada, Luismi ha estat uns dos mesos i mig de baixa. Finalment, diumenge a Cadis l'andalús va tornar a jugar. Va disputar els noranta minuts, començant com a central a la defensa de cinc que va disposar Merino d'inici i acabant al mig del camp, quan el tècnic grana va modificar l'esquema tàctic i va introduir la rereguarda de quatre.

Així, s'espera que Luismi sigui un jugador important en els últims partits, sigui quin sigui el sistema que utilitzi Merino. En defensa, el tècnic grana no acaba de consolidar uns centrals titulars –Perone, fix fins ara, no va jugar d'inici a Cadis– i al mig del camp, amb Madinda lesionat les últimes setmanes –podria tornar dissabte contra l'Oviedo al Nou Estadi–, només Sergio Tejera té un lloc assegurat. Per tant, Merino guanya alternatives a les dues posicions amb Luismi, que a Cadis no va notar la inactivitat i va rendir al nivell habitual que exhibia abans de lesionar-se.