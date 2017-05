El temps recuperat

El centralviu el tercer curs a Reus i és un fix per a Natxo González, que valora la sortida que dona a la pilota “Em trobomolt bé dins del camp i estic disfrutant, que és el millor que li pot passar a un futbolista”, afirma

La temporada 2012/13 no va existir per a Jesús Olmo (Barcelona, 1985). En la recta final de l'anterior, quan estava rendint a un bon nivell al Sabadell, el central es va trencar el tendó d'Aquil·les. La recuperació va ser un calvari, amb dues operacions, i en total va estar un any i mig sense jugar. Una absència massa llarga per a un futbolista de 27 anys que, en el moment de lesionar-se, vivia la millor època. Estava consolidat a segona A després de créixer al Racing de Ferrol i l'Elx, i havia oblidat un mal any, abans d'arribar al Sabadell, amb problemes d'impagaments al Puertollano, a segona B. A la Nova Creu Alta disfrutava, però la lesió va tallar la progressió. En la temporada següent, la 2013/14, ja estava recuperat, però el Sabadell hi va confiar poc –ell diu que no es refiaven que estigués totalment refet de la lesió– i només va disputar deu partits. Li calia un canvi d'aires i va entendre que havia de fer un pas enrere per tornar amb més força a segona A. Va escollir un equip ambiciós de segona B, el Reus, i la tria li va sortir bé.

Després d'una primera temporada en què l'equip roig-i-negre va caure en la fase d'ascens, el curs següent es va assolir la fita: el Reus va debutar en la categoria de plata i Olmo hi va tornar amb l'objectiu de reivindicar-s'hi un altre cop. Un fix per a Natxo González en les dues campanyes a segona B, també ha estat aquesta temporada titular habitual en la rereguarda. El tècnic valora del seu joc la col·locació, l'anticipació i, sobretot, la sortida que dona a la pilota, conceptes bàsics per a un equip que es basa en la solidesa defensiva i en el joc de possessió quan pren la iniciativa. Olmo, format al planter del Barça –va arribar a debutar amb el primer equip amb Frank Rijkaard–, manté el bon tracte amb la pilota dels futbolistes amb passat blaugrana.

Només una absència de dos mesos per lesió durant la primera volta –es va fer un esquinç al genoll dret– el va apartar de la titularitat. En total, ja ha disputat 26 partits, un més dels que havia de disputar per allargar el contracte un any de manera automàtica. “Estic molt content amb la renovació, però cal continuar treballant perquè això no s'ha acabat”, afirma Olmo, conscient que el seu equip ha de lligar la permanència per tal que tots plegats puguin gaudir el curs que ve d'una altra temporada a segona A. Amb 48 punts i cinc jornades per disputar, la salvació és a tocar. Pel bon rendiment de l'equip i pel seu moment de forma, Olmo viu un present dolç amb 32 anys: “Em trobo molt bé dins el camp i disfruto, que és el millor que li pot passar a un futbolista. Estic content perquè les coses m'estan sortint bé, i també a l'equip.” Oblidada la lesió de fa cinc anys, Olmo només pensa a continuar recuperant el temps perdut.