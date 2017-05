Oriol Alsina deixa la banqueta

Oriol Alsina va anunciar ahir que a final de temporada deixarà de ser l'entrenador del Llagostera i es dedicarà exclusivament a la direcció esportiva del club. Fa temps que Alsina té la decisió presa, com també que Òscar Álvarez el rellevarà a la banqueta, amb Pep Triadú –actualment entrenador del filial de primera catalana, tot i que està totalment integrat en la dinàmica del primer equip– com a segon. En aquest sentit, Javi Salamero, secretari tècnic i responsable del futbol de base llagosterenc, és una de les opcions per agafar el timó del filial la temporada que ve.

“He estat aquí setze anys entrenant, amb més de 600 partits, i tot principi té un final. Primer volia assegurar la permanència, i crec que ara ha arribat el moment de deixar la banqueta, tot i que seguiré com a director esportiu. Necessito carregar piles i en el futur ja es veurà, haurien de canviar molt les coses perquè tornés a entrenar el Llagostera, i també m'agradaria provar alguna cosa nova si se'm plantegés un projecte engrescador”, explica Alsina, que dissabte es podrà acomiadar en l'últim partit de lliga contra el Prat (a les 18 h a Palamós). Alsina fa un pas al costat, però es mostra igual d'il·lusionat per liderar des dels despatxos un projecte ambiciós de cara al curs vinent. “Continuarem treballant amb moltes ganes, no només pensant en el primer equip, sinó també en el futbol de base i el filial, que són el futur del Llagostera. A partir de la setmana que ve anirem parlant amb els jugadors per començar a planificar la temporada vinent, en la qual tenim moltes esperances dipositades”, conclou Alsina, que sempre podrà dir que va ser capaç de dur el Llagostera del futbol regional a la segona divisió A.

Òscar Álvarez, l'escollit