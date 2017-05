A dues victòries de 1a!

El Getafe, l'equip més en forma de l'últim mes, es va deixar ptres unts ahir a Sevilla i va posar l'ascens del Girona en safata no pas de plata, sinó d'or. Els de Machín són a només dues victòries (tenen cinc partits per assolir-les) de la primera divisió. I si avui els gironins són capaços de ser els primers a profanar el camp del Llevant, dissabte vinent podran tocar el cel des de Montilivi: derrotant l'Alcorcón n'hi haurà prou per ficar els dos peus en una categoria que mai no han trepitjat. La sensació és que, passi el que passi aquesta tarda a València, això ja no s'escapa. Però l'empenta anímica d'ahir ha de donar un plus al Girona per tancar l'ascens per la via ràpida i començar a digerir que el curs vinent desfilaran per l'estadi la crème de la crème, començant pel Barça de Messi i el Madrid de Cristiano.

El Ciutat de València és l'únic dels 22 estadis de segona divisió A on cap equip visitant ha guanyat. Fins fa pocs mesos compartia aquest honor amb Montilivi (quan va deixar de ser un fortí, el Girona hi va perdre tres partits seguits) i l'Heliodoro Rodríguez López (fins que el Reus va clavar una estocada al Tenerife). Els números del Llevant a casa són espectaculars, amb 15 victòries i 3 empats (48 punts de 54 possibles). “Però aquest equip –Machín es refereix al Girona– està acostumat a trencar estadístiques.” També és cert que, de les 15 victòries, dotze han estat per un gol de diferència (hi ha set 1-0). Només hi han arrencat un punt el Getafe, el Reus i el Cadis.

I per si l'escenari no fos d'una dificultat extrema, hi ha l'afegit que el Llevant serà campió si derrota avui per més d'un gol el Girona. Tot i que Muñiz farà rotacions, Machín té molt clar que estan davant “la millor plantilla i el millor equip de la categoria”.