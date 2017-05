La sentència, com més aviat millor

El Reus té la permanència a tocar després de dues setmanes molt bones, amb les victòries contra el Nàstic (0-1) i el Saragossa (1-0). Només li falten dos punts per arribar als 50 que asseguren la salvació, amb cinc jornades per disputar, però la consigna dins del vestidor roig-i-negre és no relaxar-se. “Alliberar-nos perquè hem guanyat aquests dos partits seria un error. Hem de mantenir la tensió competitiva, l'activació, perquè ens falta un pas, i l'hem de fer com més aviat millor”, afirma Natxo González, que vol que el seu equip surti aquesta tarda a la gespa del Nuevo Arcángel de Còrdova amb la motivació de guanyar.

L'equip roig-i-negre, el més regular i competitiu de la categoria, no ha sortit atemorit en cap escenari, ni en els més imponents, i esperen que l'estadi del Còrdova, on se sol viure un gran ambient, no sigui cap excepció. Mentre que el Reus arriba al duel amb la confiança augmentada i un confortable coixí de sis punts respecte a les places de permanència, el Còrdova ho fa amb l'aigua al coll. Confeccionada per assolir objectius més ambiciosos, la plantilla andalusa està immersa, des de l'inici de la temporada, en la lluita per fugir de la zona perillosa, però no se n'ha sortit i ara té els mateixos punts, 42, que el primer equip en zona de descens, el Nàstic. L'equip de Luis Carrión, substitut al novembre de José Luis Oltra, només ha aconseguit dos dels últims nou punts en joc.

El Reus afronta el partit sense els lesionats Atienza i Querol. No es preveuen grans canvis en l'equip roig-i-negre i en principi Miramón continuarà al lateral dret –hi està donant un gran rendiment tot i que no és la seva posició natural–, Benito a l'esquerre i Vítor Silva en la creació a la mitjapunta.