La victòria és l'única sortida

L'única manera que l'empat del Nàstic la setmana passada al camp d'un dels equips de dalt, el Cadis, es pugui considerar positiu és amb una victòria avui contra l'Oviedo al Nou Estadi, imprescindible per a un equip situat en zona de descens. El conjunt de Juan Merino només ha guanyat un dels sis últims partits i ha desaprofitat l'embranzida de fa un parell de mesos, que el va treure del pou. Ara hi torna a ser i té cinc partits per sortir-ne. La referència, més que la distància amb la places de permanència –té els mateixos punts que els primers equips en zona de salvació–, són els 50 punts amb què hauria d'acabar la temporada. N'ha de fer, per tant, vuit dels quinze possibles. Tot un repte per a un equip que fins ara s'ha mostrat poc fiable.

L'Oviedo arriba al duel amb dubtes. L'equip de Fernando Hierro ha caigut de les places de fase d'ascens després d'aconseguir només un punt en els últims quatre partits, una dinàmica negativa que l'ha obligat a acomiadar-se de l'ascens directe i que li ha complicat l'objectiu de disputar les eliminatòries per pujar. Per als asturians, tal com assegura el seu tècnic, mantenir les aspiracions d'acabar entre els sis primers implica, ineludiblement, vèncer avui a Tarragona.

Achille Emana, baixa

Merino, a més de les baixes dels lesionats Djetei, Madinda, Uche i Giner, i del sancionat Mossa, no podrà comptar amb Achille Emana, que arrossega problemes en un turmell i que ahir no va ser inclòs en la llista de convocats per al duel d'avui. Serà el segon partit seguit en què el Nàstic haurà de jugar sense el seu futbolista de més qualitat. El seu germà, Stéphane, és dubte per uns problemes físics però va entrar en la llista.