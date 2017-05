El Reus cau per la mínima a Còrdova

El Reus tornarà de buit de la seva visita al camp del Còrdova. El conjunt andalús, molt necessitat, ha buscat amb més empenta la porteria contrària i, al final, ha trobat la recompensa. Una rematada de cap de Rodri Ríos, en el minut 85, ha estat suficient per fulminar els roig-i-negres, que no han tingut marge per a la reacció.

En el primer temps el Reus ha exhibit el rigor defensiu habitual però no ha renunciat a crear. De fet, en els primers compassos, els de Natxo González han estat dominadors i han tingut dues bones ocasions per obrir la llauna. Primer, amb una acció individual de Jorge que ha acabat amb un xut de Ramon Folch a les mans del porter (20') i, nou minuts després, amb una altra canonada del capità que, en una posició franca per marcar, ha enviat la pilota als núvols. Aquests dos ensurts han fet esperonar el Còrdova, que ha despertat i ha acabat la primera part fent suar de valent la rereguarda roig-i-negra. El domini, això sí, no ha transcendit en el marcador, si bé Piovaccari, amb un bon cop de cap, i Aguza, amb una rematada forçada, han estat a punt de marcar l'1-0.

Si en el primer temps hi ha hagut cert equilibri, després de la represa el Còrdova ha agafat les regnes del partit i ha dominat de forma autoritària. De fet, només les bones intervencions habituals d'Edgar Badia han impedit que els locals encetessin el marcador abans. El porter barceloní ha estat un maldecap per als atacants blanc-i-verds. Això sí, no ha pogut fer res per evitar l'1-0 quan faltaven cinc minuts per al final. I és que la rematada de cap de Rodri Ríos en el servei d'un córner era impossible d'aturar. El gol ha deixat tocat el Reus, però no mort. Tot just després, Ricardo Vaz ha tingut l'empat a le seves botes, ja que ha rematat a boca de canó sol davant de Kieszek. El porter polonès, però, ha estat impecable i ha evitat que el marcador es mogués.