Rodri castiga l'apatia del Reus

El Reus va ser fidel a ell mateix i va perdre. Va fer el que ha fet tota la temporada i va sortir creu. És el risc de jugar amb marges curts, una estratègia que està funcionant gràcies a la solvència defensiva però que també t'assegura alguna plantofada de tant en tant. Ahir, a l'exigent estadi del Còrdova, la clatellada la va propinar Rodri, amb un cop de cap incontestable quan només faltaven cinc minuts per al final. Tot plegat, després d'un córner que es va inventar l'àrbitre. Fins llavors, el Reus havia anat contenint l'empenta d'un rival que necessitava amb molta urgència la victòria. La idea, davant la manca de pausa i possessió, era aprofitar els espais dels andalusos en algun contraatac, però els de Natxo González no van ser ni verticals ni precisos, i l'equip va quedar-se sense sucar. Després de dues victòries ajustades, una derrota. Això sí, els del Baix Camp mantenen un bon coixí respecte al perill.

El Reus va exhibir en els primers compassos el rigor defensiu de sempre, però no va renunciar a crear. Els de Natxo González, de fet, van tenir les dues primeres ocasions del partit. Primer, amb una acció individual de Jorge que va acabar amb una rematada tova de Ramon Folch i, poc després, amb un altre xut del capità. Aquest cop, Folch estava en una posició franca per marcar –davant l'àrea petita–, però la seva canonada va fer cap als núvols (29'). Aquestes dues accions van fer despertar els de casa, que van acabar el segon temps generant més perill que el Reus. Això sí, només Piovaccari, amb un cop de cap ajustat a la creueta, va estar a punt de trobar el gol. La pilota va sortir desviada.

Si en el primer temps hi va haver cert equilibri i els dos equips van tenir moments de domini, després de la represa la història va canviar radicalment. La fam que té el Còrdova, que estava amenaçat pels equips de la zona de descens, va transcendir a la gespa i els de Carrión van aclaparar els roig-i-negres. Només els dos grans arguments del Reus, la defensa i l'agilitat d'un Edgar Badia que cada dia brilla amb més força, van evitar que el gol local arribés abans. Ho van intentar sense fortuna Piovaccari, Javi Lara i Markovic.

Al final, qui va desencallar-ho tot va ser Rodri Ríos, que ahir va actuar com a revulsiu i va connectar un córner inexistent al fons de la porteria. El davanter de Sòria va posar la pilota molt lluny de l'abast d'Edgar Badia. 1-0 i només cinc minuts per reaccionar. Tot i que fos poc temps, el Reus va tenir a tocar l'empat. Just després del gol local, Ricardo Vaz va poder rematar sol davant de Kieszek, però va topar amb una grandíssima intervenció del porter polonès, que va frustrar qualsevol pla de remuntada.