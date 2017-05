Sergio Tejera salva un punt

El Nàstic va mostrar ahir dues cares molt diferenciades, i en va treure un punt. En un partit crucial per sortir de la zona de descens, va encaixar dos gols, de Carlitos (17') i Toché (23'), en una primera meitat en què va estar poc intens en general i molt feble en defensa. En la segona, però, va millorar gràcies als canvis i una major convicció, i va poder empatar amb dos gols de Tejera en dos xuts des de la frontal de l'àrea gran (58' i 81'). Dos bons xuts que salven un punt, però que no milloren la situació d'un Nàstic que continua en plaça de descens a segona B.

La presència de quatre centrals –dos d'ells, Bouzón i Suzuki, als laterals– no va donar, ni de bon tros, gaire consistència al Nàstic. En el minut 17, una gran centrada de Susaeta al límit de l'àrea petita va ser rematada a la primera per Carlitos de Pena, impossible per a Reina. Tant el centrador com el rematador van trobar poca oposició en una rereguarda grana excessivament contemplativa i mal compenetrada. I, sis minuts després, el joc dels despropòsits i el segon gol visitant. Una pilota llarga des del mig del camp dels asturians va arribar clara per a Reina, però Bouzón també va anar a buscar-la i va fer nosa al porter, que la va xutar malament. Va anar a parar als peus de Toché, que va aixecar el cap i va veure que, amb Reina fora de lloc, només Xavi Molina defensava la porteria local. El seu xut no va ser gaire bo, però Molina no va aconseguir refusar-lo i la pilota se li va colar per sota les cames. En un tres i no res, el partit se li havia posat molt complicat a un Nàstic massa estàtic des del principi, amb laterals poc profunds i dos davanters, Àlex López i Barreiro, més de referència que no pas de mobilitat. I, després dels gols, els grana hi van afegir molts nervis. Superada la mitja hora de joc, Juan Merino va buscar més profunditat a la banda dreta fent entrar Valentín per Bouzón, però encara va estar més a prop el tercer dels visitants.

Una major agressivitat i l'entrada de Delgado, sumat a la presència de Valentín, van dotar el Nàstic de més sentit ofensiu per a la segona meitat. I l'1-2 en el minut 58 el va fer entrar en el partit. Va ser en una acció que va començar amb una autopassada molt llarga de Valentín. Semblava que no hi arribaria però ho va fer i va centrar des de la línia de fons a la frontal de l'àrea gran, on va aparèixer Tejera per connectar un bon xut amb l'esquerra lluny de l'abast de Juan Carlos. El gol va donar aire al Nàstic, que va continuar controlant el duel contra un Oviedo que no es trobava còmode. Els grana, verticals, s'apropaven al gol de l'empat, que va arribar en un altre xut, amb la dreta i més col·locat, de Tejera. Abans del final, tots dos van tenir el tercer a tocar, l'Oviedo amb Toché (89') i el Nàstic amb Delgado (91').