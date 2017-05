El triomf de l'ascens, immediat o no

La derrota al camp del líder va fer un mal molt relatiu al Girona, que només de sortir del Ciutat de València s'agafava a l'avantatge de set punts que manté per quarta setmana consecutiva. Amb només quatre jornades per disputar-se (12 punts en joc), els gironins tenen l'anhelat ascens a primera divisió molt ben encarrilat. I, tot i que és difícil, fins i tot el podrien celebrar dissabte mateix, coincidint amb la visita de l'Alcorcón a Montilivi. Per estacar l'ascens aquesta mateixa setmana, fa falta una combinació de resultats que d'entrada sembla poc factible, perquè els gironins necessiten que ni el Getafe, ni el Tenerife ni el Cadis, que juguen davant la seva afició, aconsegueixin el triomf.

Amb quatre partits en joc, hi ha 81 combinacions diferents de resultats. N'hi ha 54, però, que invaliden la possibilitat que el Girona sigui dissabte equip de primera divisió, perquè no li val ni l'empat ni, naturalment, la derrota contra l'Alcorcón. Amb triomf local a Montilivi, hi ha 27 combinacions possibles, de les quals 8 donarien el premi gros als gironins. Són totes les agrupacions entre els resultats del Getafe, el Tenerife i el Cadis que no incloguin cap triomf local.

Cronològicament, les expectatives de festa grossa dissabte poden quedar en no res si el Getafe guanya divendres l'Elx. L'endemà, el Tenerife-Llevant –els de Muñiz poden acabar de confirmar el títol– és a la mateixa hora que el Girona-Alcorcón. I si tot anés rodat, el conjunt de Machín encara hauria d'esperar un parell d'hores, perquè el Cadis rep el Còrdova a les nou del vespre. Per tant, si hi ha festa completa a Girona no podrà ser mai abans que acabi l'últim partit de dissabte.

Fruita madura