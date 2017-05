Desgràcia prevista

Després de set temporades a segona B, en què l'Hospi va arribar a ser un dels clubs referents de la categoria i va jugar dues fases d'ascens –una com a campió–, l'equip riberenc va consumar diumenge el seu retorn a tercera. La ressaca dels anys de bonança esportiva ha arribat els últims dos anys i ha acabat amb el descens. Una desgràcia, això sí, que ja es preveia. Així ho admet el president de l'entitat, Santi Ballesté. “Estic trist però molt orgullós de l'equip, tenint en compte els recursos de què disposàvem, a l'inici de la lliga tots hauríem firmat arribar a l'última jornada amb possibilitats de salvar-nos”, reflexiona el màxim dirigent de l'Hospi, que ja pensa en clau de futur: “Ara ens hem de centrar a recuperar la categoria com més aviat millor, ja que la segona B és la divisió que li correspon a l'entitat.”

Per mirar d'aconseguir la fita de l'ascens, Ballesté anuncia que no té previst fer canvis en l'àrea esportiva. “Amb el pressupost que teníem el director esportiu Jonathan Risueño ha fet una gran feina i comptem amb ell”, explica el president riberenc, que té el desig de mantenir una bona part del bloc: “Hem de parlar amb els jugadors, però estic molt content amb ells i oferirem la renovació a bona part de la plantilla. Això sí, serà amb les mateixes condicions que tenien enguany, i entenc que a tercera serà complicat retenir-los.” D'altra banda, després del serial que hi ha hagut els últims mesos a la banqueta del club, ja que no se sabia ben bé qui dirigia l'Hospitalet, Ballesté ja avança que s'està buscant un nou entrenador per a la campanya vinent.

Ordre en els comptes