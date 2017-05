Preparant l'aterratge

“Estem estudiant l'ampliació de Montilivi.” El director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà, ja anunciava fa més de dos mesos en una entrevista a aquest diari que el club estava explorant les possibilitats de fer créixer l'aforament de l'estadi, que ara és de 9.282 espectadors. Les “solucions temporals” de què parlava Mas-Bagà són la instal·lació de grades retràctils, i el club ja ha demanat pressupost a diverses empreses especialitzades del sector. Les converses entre el club i l'Ajuntament ja deixen clar que seria el Girona qui assumiria les obres més estructurals. Els estudis encarregats pel club han evidenciat que la zona amb més possibilitats de créixer –per immediatesa i cost econòmic– és la graderia de preferent, la de creació més recent. El club té al cap la idea de substituir en un futur les graderies provisionals per unes de definitives, si l'equip es consolida en la màxima categoria. Això, a banda de disparar el cost, necessitaria un acord amb la Universitat de Girona, que té en aquella zona un dret preferent de pas.

La Lliga de Futbol Professional estipula que els estadis de primera divisió han de tenir una capacitat mínima de 15.000 espectadors. De tota manera, els clubs tenen dos anys per adaptar-s'hi, i no tots ho fan. L'Eibar, per exemple, ha fet créixer l'aforament d'Ipurua, però encara lluny (uns 9.000 seients) del que demana la LFP. En el cas de Montilivi, l'ampliació donaria més marge al Girona per fer créixer la massa social. Al març, el club va haver de tancar l'aixeta quan va arribar als 7.000 abonats.

L'ampliació als altres sectors de l'estadi de Montilivi és complicada. Sobretot pel gol sud, limitat per la zona esportiva de la UdG. A tribuna, tot i que per espai hi ha més marge de maniobra, el fre és el cost econòmic, que es multiplicaria. La tribuna, que té ara una capacitat per a uns 1.500 espectadors, s'hauria de refer de dalt a baix, començant per la retirada de la uralita de la coberta.