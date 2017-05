Un any de patiments

Dissabte passat el Llagostera va cloure la temporada amb una victòria a casa contra el Prat (2-1) que va deixar els llagosterencs en catorzena posició amb 47 punts. La posició final en la taula i el marge respecte del descens –a nou punts del directe i a cinc de la plaça de promoció de descens– poden fer pensar que els gironins han tingut una temporada plàcida, però ben al contrari: l'any del retorn a segona B ha estat d'allò més convuls. I és que el Llagostera, amb plantilla suficient per aspirar a cotes més altes a principi de curs, ha hagut d'esperar pràcticament fins al final de la lliga per segellar la permanència (els d'Oriol Alsina van evitar matemàticament el descens directe en l'antepenúltima jornada i la promoció en la penúltima).

“Vam fer un projecte a tres anys i sabíem que el més difícil seria el primer, però és veritat que tampoc esperàvem patir tant. Ja sabíem que jugar el play-off d'ascens seria complicat perquè en la lliga hi ha molt de nivell, vam començar malament i a partir de la segona volta l'objectiu ja era clarament el de la salvació, i al final l'hem aconseguit”, explica Oriol Alsina, que després de setze anys dirigint l'equip ha decidit deixar la banqueta –el rellevarà Òscar Álvarez– per centrar-se exclusivament en la direcció esportiva del club. Amb la temporada ja acabada, Alsina ja treballa en la planificació del curs que ve, en el qual el Llagostera té moltes esperances dipositades: “Aquesta temporada la plantilla era gairebé tota nova i això no ha ajudat, però ara ho tindrem millor per planificar, hem après dels errors i tenim molts jugadors amb contracte.”

Els joves, la nota positiva