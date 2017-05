El mag veu la llum

Entre els obstacles que el Reus ha hagut d'afrontar aquesta temporada hi ha l'absència, durant la major part de la temporada, d'un dels seus futbolistes de més talent, Vítor Silva. Amb experiència en la primera divisió portuguesa, el mitja punta de Peñafiel va marcar diferències les dues últimes temporades a segona B, i estava cridat a ser un futbolista clau aquesta temporada a segona A. Però les molèsties al genoll dret l'han martiritzat des de l'inici de curs i fins a l'abril només va jugar dues estones a l'octubre i dues més al gener, mai com a titular. A l'abril, però, Vítor va començar a veure la llum. Tres partits més sortint en la segona meitat –als camps del Lugo i del Llevant i a casa contra l'Osca– li van servir per comprovar que estava a punt per a la titularitat, que va conquerir per fi en la jornada 35 contra l'Alcorcón i que ha mantingut els tres últims partits, a Tarragona i Còrdova i, entremig, contra el Saragossa al municipal.

“Vítor Silva és la màgia, i quan hi ha màgia l'equip ho nota. N'aporta a l'hora de relacionar-se, en la pilota aturada... La pena és que no l'hem tingut fins ara, però benvingut sigui.” Natxo González no es cansa d'elogiar el portuguès, que amb la seva presència ha revitalitzat l'equip roig-i-negre, que arribava amb dèficit d'idees ofensives al tram final de la temporada. Amb ell a l'equip, el Reus ha revertit la dinàmica negativa que seguia en la segona volta i s'ha tornat a situar a la zona tranquil·la, ben a prop de deixar enllestida la permanència. Contra el Saragossa, per exemple, seva va ser l'assistència en profunditat a Máyor que va acabar amb el gol de Querol, que va donar els tres punts als reusencs.

Encara que la seva recuperació hagi estat més llarga del desitjat, Vítor està content per disposar de minuts amb regularitat, tot i que admet que encara està lluny del cent per cent. “Estic satisfet per tornar a jugar, cada cop amb més participació, tot i que em queda molt per arribar al nivell que crec que puc assolir. Sigui com sigui, només el fet de tornar a competir ja és bo.” Vítor, de 33 anys, espera acabar la temporada amb bones sensacions i poder preparar la següent sense pensar en problemes físics.