L'arribada més oportuna

Un golejador per a un equip de la part baixa és un tresor. I el Castelldefels el va trobar amb Sergi Moreno. El davanter ha marcat 7 gols en els 17 partits després que Miki Carrillo el convencés per fitxar pel Castelldefels el mes de gener. I diumenge passat ho va rematar amb dues dianes en el decisiu partit per a la salvació dels grocs (3-0, contra la Muntanyesa).

Amb la victòria, l'equip de Carrillo no està salvat al 100%, ja que depèn que l'Olot, el Peralada, el Terrassa o el Vilafranca pugin de categoria i compensin un descens, però almenys és el més ben situat d'entre els afectats. Després del partit contra la Munta, els grocs ho van celebrar de valent, ja que han acabat fora del descens directe en un curs molt complicat. I tot plegat en bona part gràcies a les dianes de Sergi Moreno. “Al final, tot plegat ha estat el resultat de la confiança que m'han donat els companys i el cos tècnic des que vaig arribar a Castelldefels”, indica el davanter, autor de set dianes.

Trajectòria