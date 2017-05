“Vaig tornar per pujar a primera”

Si no hi poses el que hi has de posar, se't mengen. A vegades el treball dels puntes és poc gratificant; t'has de barallar Si no hi poses el que hi has de posar, se't mengen. A vegades el treball dels puntes és poc gratificant; t'has de barallar No vaig venir per fitxar per dos anys i estar tranquil a 2a A. Soc ambiciós i vull aconseguir el somni que tinc des de petit No vaig venir per fitxar per dos anys i estar tranquil a 2a A. Soc ambiciós i vull aconseguir el somni que tinc des de petit L'avantatge ens ha fet abaixar una mica el llistó. Si algú hagués resistit el nostre ritme, potser hauria estat un cos a cos L'avantatge ens ha fet abaixar una mica el llistó. Si algú hagués resistit el nostre ritme, potser hauria estat un cos a cos Tenim molt més nivell, més igualtat i més competència a l'equip que fa dos anys, i això es veu en el rendiment Tenim molt més nivell, més igualtat i més competència a l'equip que fa dos anys, i això es veu en el rendiment

De baixa al Ciutat de València per sanció, Fran Sandaza tornarà dissabte al camp. El davanter, motivat, convençut i optimista com sempre, va marcar dos gols en l'últim partit a Montilivi, contra l'Osca, i ha fet durant el 2017 set dels nou gols que acumula en la lliga. Hi haurà més oportunitats, però Sandaza vol enllestir la feina contra l'Alcorcón.

A més de la sanció, arrossegava molèsties. Però aquest Girona-Alcorcón no se'l pensa perdre...

No. Ja m'he entrenat bé tota la setmana, després d'una petita elongació que coincidia amb la sanció. Tampoc m'ha anat malament el descans. I ara, com tots, desitjant que arribi dissabte per jugar i per guanyar.

Matemàtic o no, ha de ser la victòria de l'ascens?

Crec que sí, que és el partit que tots estem esperant. Pot ser definitiu. Potser no ho és tant com els altres anys, que era l'última oportunitat, l'últim dia. Ara en tindrem més, però és clar que s'ha d'agafar aquesta, guanyar i celebrar-ho com més aviat millor.

Com s'explica aquesta recta final, en què tots els aspirants han fallat?

Potser hi ha hagut un moment de la temporada en què nosaltres teníem un avantatge important, i tothom ens veia a primera, i això inconscientment ens ha fet abaixar una mica el llistó. Hem entrat en una mala dinàmica, i després ens hem despertat. Teníem clar que, amb tot el que ens havia costat arribar allà dalt, no se'ns escaparia. I a dalt crec que en cap moment els altres equips han vist que ens poguessin agafar. També hi ha molta igualtat, molta lluita a la part de baix, i la gent que s'hi està jugant no baixar et pot fer mal.

Tothom ha fallat, de fet.

No és gaire normal, no. Això indica que no és gens fàcil ser tot l'any segons, i dona més valor al que hem estat fent. Potser si hi hagués hagut un equip que hagués resistit el nostre ritme, nosaltres no l'hauríem abaixat i hauria estat una lluita cos a cos, com ens va passar fa dos anys amb l'Sporting. Però no tenir un rival que t'estigui trepitjant els talons es nota, encara que sigui de manera inconscient.

És l'explicació del partit al camp del Llevant?

Pot ser. Potser tampoc t'esperes que el Llevant surti com ho va fer. I, vulguis o no, saps que passi el que passi estaràs com a mínim igual que la setmana passada amb una jornada menys. És evident que tothom surt a guanyar, però quan no t'estan pressionant tant pot passar que et facin ser pitjor del que ets.

Volen que dissabte sigui el partit de l'ascens. De pressió, n'hi haurà, i l'hauran de saber gestionar.

Sí, és clar. La pressió típica d'un partit gran, en què tots dos equips s'hi juguen força. Però nosaltres tenim a favor que venim d'una experiència prèvia, tenim l'afició al costat i volem tancar-ho. En tenim moltes ganes, i això ho veurem dissabte, que ens menjarem la pilota.

Molts companys han dit que ara són més madurs. En què ho són?

Al vestidor, hi ha molt més nivell que fa dos anys, molta més igualtat entre els jugadors, molta més competència. Les diferències són mínimes, i qui surt compleix. Potser fa dos anys hi havia 12-14 jugadors que jugaven i la resta estaven una mica més fora. Aquest any hi ha molta igualtat quant a minuts, quant a gols, etc. Això es reflecteix en els bons resultats i el bon rendiment de l'equip.

Va tornar amb la idea que aquí s'havia d'acabar de fer el que no es va aconseguir per tan poc?

Soc afortunat de poder tenir la revenja i poder tancar el que es va quedar aquí. Cifu, Ramalho i jo, que hem tornat, a més dels que es van quedar, tenim la sort de poder refer-nos d'allò. Esperem poder celebrar-ho i que aquella experiència quedi en una anècdota.

No és gens fàcil estar tres anys seguits lluitant a dalt de tot. N'estava convençut, que hi podrien tornar a ser?

De dubtes, sempre en pots tenir algun. Però vaig parlar amb Quique Cárcel, amb Pablo Machín, i teníem clar que l'objectiu era pujar a primera divisió. Per això vaig tornar. No vaig venir per fitxar per dos anys i estar tranquil a segona. Soc un jugador ambiciós i vull aconseguir el somni de jugar a primera divisió. Per a mi, és un repte des de petit. I per això vaig venir aquí.

Segurament els altres equips estarien d'acord a dir que si algú es mereix l'ascens és el Girona...

Sí, quant a mèrits, segur. Però en futbol no sempre t'endús el que et mereixes. Quan és el teu moment, t'arriba. I per això tampoc t'has d'agafar a aquestes opinions. Jo sí que tinc clar que ens ho mereixem, per haver estat tres anys treballant i haver quedat molt a prop d'aconseguir-ho. Aquest és l'any del Girona, l'any que es pujarà.

El rival és el Getafe? El Cadis o el Tenerife? O directament el Girona?

Bé, veurem primer què fa divendres el Getafe. Jo continuo pensant que, sense veure el resultat dels altres, guanyar dissabte serà definitiu per a nosaltres. Serà el partit. El partit de l'any.

Ha tingut alts i baixos, sobretot en la primera volta. Està satisfet del seu rendiment?

Em va costar agafar el ritme i la forma al principi, per l'any en blanc que havia passat al Japó. Quan més bé em trobava, vaig tenir la desgràcia de la lesió, d'un mes i mig. I crec que a partir del gener he estat més jo. He marcat set gols des del parèntesi de Nadal i espero poder continuar aquesta línia.

Machín no ha perdut mai la confiança en vostè...

El mister sap que si estic bé sempre podrà treure coses de mi. Si estic en bona forma i tinc confiança, crec que l'equip se'n pot beneficiar.

Considera que només per presència ja és una intimidació per als rivals?

Jo acabo els partits amb més hòsties rebudes de les que propino. Això segur. Al cap i a la fi, és una qüestió de posar-hi ous. Si no hi poses el que hi has de posar, se't mengen. Hi ha animals de defenses que a la mínima t'estan pegant. El que passa és que hi ha gent que no ho veu i només mira els gols. El treball dels davanters a vegades és poc gratificant, sense una recompensa directa clara, però que beneficia l'equip. Es tracta d'això, de barallar-te amb els defenses.

Amb Longo, són dos perfils similars, de molta lluita. Se sent bé al seu costat?

Sí, és clar. Longo està en una bona ratxa. Sembla que no hi és i marca. Crec que és un davanter més rematador que jo; a l'àrea es desenvolupa una mica més bé. Jo soc més de moure'm, de caure cap a diferents zones. Entre tots dos ens donem suport i mirem de marcar com més gols millor per beneficiar l'equip.

Se sent més còmode amb l'esquema de dos davanters?

Hi ha vegades que el partit demana un punta. Jo, particularment, sempre m'he trobat millor amb dos puntes, perquè un de sol sempre se sent més aïllat. Sobretot a fora, si les pilotes cauen amb comptagotes. A vegades és més agraït jugar amb dos puntes per sentir-te més ajudat quant a rendiment propi, però si l'entrenador considera que hi ha d'haver un sol punta per qualsevol altre aspecte tàctic, es respecta i es treballa igual.

Es dona gairebé per descomptat que dissabte hi haurà dues referències a dalt.

És un partit per guanyar-lo i crec que el mister voldrà utilitzar tots els recursos ofensius. Però tampoc s'ha de donar per fet. Fins dissabte no se sabrà, però si hagués d'apostar, diria que sí que jugarem amb dos puntes.

Per què Girona és el seu lloc ideal?

Estic còmode, a gust, és un equip que em respecta, hi ha una afició que també em respecta i hi he ofert un rendiment òptim. I crec que és l'equip idoni per a mi per jugar a primera divisió. Per tot plegat, sempre he volgut estar aquí. I crec que és mutu, tant per al club com per a l'afició. Hi pot haver moments millors i pitjors, però el respecte sempre ha imperat.

Torna a tenir la primera molt a prop. Superada la trentena, aquest tren sí que no es pot escapar?

És clar. Per a mi, és un últim tren. És la meva oportunitat per jugar a primera, i per això donaré tot el que tinc per aconseguir-ho. Volem passar a la història com el primer equip que ha aconseguit dur el Girona a primera. I l'any que ve, nous reptes pels quals s'haurà de lluitar d'una altra manera.

El projecte sembla molt seriós. Ser en aquest club ara sembla un moment ideal.

Sempre he dit que això no és una cosa d'ara. És un projecte que ve de fa tres anys, amb jugadors que hi van posar el seu gra de sorra, encara que no surtin a la foto. Entre tots, s'aconseguirà.

Per triar, on i quan li agradaria pujar?

Espero que sigui aquesta setmana. Si guanyem aquesta setmana, crec que ja estarà fet, encara que no sigui matemàtic. És qüestió de dies.

Té alguna promesa feta?

Si s'ha de parlar en català, ho faré, ja em prepararé algun discurs. Tinc alguna cosa pensada per si pugem; ja sorprendré.

