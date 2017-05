“Aquesta temporada ens ha sortit tot rodat”

[Etapa al Barça B] En guardo un gran record molt bonic, va ser del millor de la meva carrera per experiència i resultat

Entre l'Espanyol, l'Europa, el Reus, el Barça, el Girona, el Sabadell i el Llagostera, Benja Martínez (Sant Cugat del Vallès, 1987) ha recorregut mig Catalunya intentant fer-se un lloc en el futbol professional. Pel camí ha visitat categories, amb ascensos i descensos, però també ha quedat molt marcat per les lesions de genoll que va tenir quan estava en el punt àlgid de la seva carrera. Un cop recuperat, el davanter vallesà ha decidit fer les maletes i convertir-se en el jugador de referència de la Cultural Leonesa. Els 24 gols han ajudat el seu equip a aconseguir el lideratge del grup 1 i disputar l'ascens contra el Barça B en la fase de campions.

Què el va dur a Lleó?

Després de les lesions de genoll que vaig tenir i de dos descensos consecutius a segona B, vaig decidir baixar una categoria. I aquest era un club adient, amb ganes de progressar i ajudat per l'acadèmia.

I què s'hi ha trobat?

Amb una ciutat molt bolcada, ajudat, és clar, pels resultats. Amb un equip molt bo i amb un cos tècnic d'alt nivell. A més, l'acadèmia dona un plus perquè hi ha instal·lacions i material de qualsevol tipus.

Quina acadèmia?

L'acadèmia Aspire [Qatar], que és qui té els drets del club. Van comprar-los i també tenen els d'un altre equip a Bèlgica amb l'objectiu de donar sortida als jugadors qatarians que formen. El seu objectiu és el de ficar-se a mitjà termini en el futbol professional per anar formant futbolistes i que la seva selecció sigui competitiva en el mundial del 2022.

Tenen pressió per pujar?

A la plantilla, no arriba cap indici de pressió externa. L'únic que hi ha és eufòria i ganes de jugar els partits.

Valora més una temporada com aquesta després del que ha passat amb les lesions?

Sí. La gent l'únic que veu són els números, però darrere d'això hi ha un patiment i un sacrifici gegant. Després de les lesions he hagut de treballar el doble, no perdre la confiança i tenir fe. I, al final, és quan s'obté la recompensa.

Què té aquest equip que s'hagi sentit tan còmode [24 gols]?

Ha sortit tot rodat. És un equip molt jove, amb una idea clara d'intentar ser protagonista amb la pilota. Som un equip ofensiu que intenta generar ocasions constantment. I en aquest esquema hi he encaixat des del primer moment.

És cert, l'eliminatòria de copa contra el Madrid els va donar fama d'equip amb bon gust pel futbol...

Salvant les distàncies, som un equip amb un estil semblant al del Barça. Valorem molt el bon joc amb la pilota, intentem crear ocasions. Però a la vegada som un equip imprevisible que, de vegades, també utilitza el contraatac.

Sembla que aquests tipus d'equips només existeixin a Catalunya...

És que en el grup 1 hi ha més camps de gespa natural, que ajuden a desenvolupar aquest tipus de joc.

Hi ha més nivell al grup 3 que a la resta?

En aquests tipus de debats tothom tira cap a casa seva. I és molt difícil de comparar-ho. La dificultat del grup 1 és que sovint hi ha tres equips que són molt exigents. No ho sé, si és més fàcil o no, i tampoc les promocions d'ascens són un bon jutge perquè són partits d'anada i tornada...

Fa por el Barça?

Jo no tinc por de ningú. Por no seria la paraula. Respecte, sí, i molt. Ells han fet una gran temporada però nosaltres també. I tampoc crec que ells tinguin por. És una paraula que no crec que existeixi en el futbol.

El Barça B vol tenir la pilota normalment però ha ensenyat que pot jugar i guanyar sense la pilota... Quina creu que serà la clau?

Nosaltres intentarem deixar la tornada oberta. Això de la clau és més per als entrenadors, però si poguéssim deixar la porteria a zero en l'anada, això ajudaria molt per a la tornada.

Ha viscut un ascens amb el Barça, precisament, què recorda?

En guardo un gran record, molt bonic, va ser del millor de la meva carrera tant per experiència com per resultat. És clar que en una casa gran es viuen de manera molt diferent aquests tipus de consecucions.

No em dirà que no se'n recorda, dels tres gols que va marcar contra el Poli Ejido [segona eliminatòria de la promoció d'ascens]...

[Riu]. I tant que me'n recordo. Recordo tots els que he fet a la meva carrera i aquells tan bons també.