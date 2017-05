Sense especular a El Soto

L'hora de la veritat ha arribat per al Peralada, que avui juga el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona B al camp del Móstoles (a les 12 h a l'estadi municipal El Soto). El conjunt dirigit per Arnau Sala arriba al partit il·lusionat, però també conscient que el rival no ho posarà gens fàcil i que la concentració haurà de ser màxima durant els més de 180 minuts de l'enfrontament per tenir possibilitats d'accedir a l'eliminatòria següent. L'objectiu del Peralada per al primer assalt és clar, aconseguir un resultat positiu a El Soto per afrontar el partit de tornada amb més garanties. En aquest sentit, els peraladencs s'han proposat tornar a casa amb algun gol al sarró, un aspecte sempre important en qualsevol eliminatòria pel valor doble dels gols.

“Un cop arribats aquí volem passar a l'eliminatòria següent, perquè si no seria una desil·lusió, però ja he dit als jugadors que passi el que passi estic molt orgullós del que han aconseguit, i de com ho han fet, que també és important. És una eliminatòria complicada contra un rival de molt nivell, encara que hagi quedat quart. No crec que sigui decisiu jugar primer a casa o a fora, però sí que volem tornar amb algun gol, ja que sempre és important en un encreuament”, explica Arnau Sala, que defineix el Móstoles de la manera següent: “És un equip que ens agrada, perquè intenta fer un futbol atractiu i tenir la pilota, com nosaltres, així que crec que es pot veure un partit atractiu. Combinen bé, amb molts jugadors per dins amb qualitat, i a dalt també en tenen. Pel que he vist, el Móstoles està fet per intentar ser protagonista i no li costa marcar gols.”

Per al partit d'anada el Peralada tindrà les baixes dels lesionats Draman, Nacho Ruiz i Serrano, però en contrapartida recuperarà Víctor Alonso, Coro i Boniquet, que arrossegaven molèsties físiques. També han entrat a la convocatòria el porter Gianni i el migcampista Djak, que tot i no haver fet tots els entrenaments de la setmana podran jugar.

D'altra banda, el Móstoles continua molt pendent de l'estat físic de la seva estrella, Gerardo Berodia (17 gols), que encara no està del tot recuperat d'un trencament muscular i la seva participació no és segura. Des de Madrid asseguren que el mitjapunta serà baixa, però tampoc és descartable que el jugador acabi forçant per jugar. “El Móstoles té un gran atac, i si no juga Berodia ho farà algun altre bon jugador. Evidentment que si no juga el seu pitxitxi millor per a nosaltres, però a dalt tenen recanvis, i de qualitat”, conclou Arnau Sala. S'espera que el Peralada tingui a El Soto el suport dels aficionats més fidels.