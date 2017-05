Queda un últim escull

Molt ha canviat l'equip des de l'última vegada que el Barça B va estar a la categoria de plata –d'altra banda, un fet ben normal en un filial– i només quatre jugadors segueixen des d'aleshores. Els dos capitans, Palencia i Gumbau, el porter José Aurelio Suárez i Kaptoum són els únics jugadors de l'actual plantilla que van viure el drama del descens. “Baixar de categoria és una cosa que no desitjo a ningú. Va ser un cop molt dur i ara nosaltres intentarem retornar l'equip on es mereix”, va dir Gerard Gumbau. “És una espina que tenim clavada. Seria molt bonic, no només per a nosaltres, sinó per a tot l'equip. Hi ha gent que el futbol li'n deu una, com per exemple Fali, que ja n'ha jugat un parell i no ha pujat mai”, va afegir el primer capità, Palencia, que en l'últim any a segona divisió encara tenia edat juvenil.