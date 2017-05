El dia de la confirmació

El Reus espera viure avui un altre dia de celebració. L'equip roig-i-negre arriba als últims partits de lliga amb la permanència encarrilada, i aquesta tarda, en la visita del Sevilla Atlético, té l'oportunitat de confirmar-la. Ara té 48 punts, de manera que la victòria li permetria superar els 50 –la xifra que sol assegurar la continuïtat en la categoria– i afrontar els tres últims partits de lliga amb l'objectiu de mantenir la competitivitat fins al final i gaudir de la categoria.

El rival ja va enllestir la permanència la setmana passada, de manera que arriba a Reus sense res en joc. De totes maneres, els filials solen tenir motivacions una mica diferents de les de la resta d'equips –els jugadors són joves i amb ganes de reivindicar-se–, de manera que probablement no disminuirà la intensitat habitual. El Sevilla Atlético encadena dues victòries, la segona contra el Getafe, amb el badaloní Marc Gual, exjugador de l'Espanyol fitxat al novembre, en estat de gràcia.

Natxo González no podrà disposar de dos dels seus jugadors més importants, Ramon Folch i Alberto Benito, sancionats. De totes maneres, el tècnic basc té alternatives i no el preocupen aquestes baixes, ja que veu l'equip amb nivell jugui qui jugui. El Reus va deixar la permanència a tocar gràcies a les victòries contra el Nàstic i el Saragossa, i no la va poder enllestir la setmana passada al camp del Còrdova, on no va tenir gaires possibilitats de puntuar. Avui espera aconseguir la victòria i consolidar la línia ascendent de les últimes setmanes. En cas de victòria, serà la primera vegada en tota la temporada que guanya dos partits consecutius davant la seva afició, que avui omplirà l'estadi per donar l'última empenta al seu equip.