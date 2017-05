El talent i la contenció

“Aquesta no ha estat una setmana més. Hi ha un component psicològic –la companyonia, la il·lusió, la unió– que hem de fer que jugui a favor. Cal evitar la tensió, el nerviosisme i la pressió afegida que hi haurà en una eliminatòria complicada.” Gerard López i tots els seus jugadors tenen clar que el partit d'aquesta tarda al Miniestadi contra la Cultural no és un partit més. En joc hi ha pujar a segona A per la via ràpida. Ara que arriba l'hora de la veritat, cal contenir emocions i mantenir prestacions. Si el Barça B ho fa i demostra la puixança que ha exhibit tota la temporada, però especialment els últims mesos –encadena catorze partits invicte–, té molts números de celebrar el cap de setmana que ve el salt al futbol professional. Això sí, cal anar a pams, que el rival també té arguments potentíssims per pujar a segona A.

El filial blaugrana rep al Miniestadi l'equip que ha aconseguit més punts i que ha fet més gols dels quatre grups de la categoria, així que alerta. La Cultural Leonesa, de fet, és un conjunt amb una proposta futbolística molt similar a la del Barça. Mima la pilota, li agrada remenar-la. D'un costat a l'altre i de dalt a baix. La possessió és el seu tret identitari. Sempre amb vocació ofensiva. Això sí, igual que el filial blaugrana, no està de romanços i, si cal resguardar-se i jugar verticalment, ho fa sense que li caiguin els anells. De fet, disposa de futbolistes que s'adapten perfectament a aquest estil de joc.

El principal perill del conjunt lleonès són els seus tres referents ofensius, el trident Colinas-Benja-Gallar, que ha marcat 51 gols en la lliga aquesta temporada. L'exblaugrana Benja, això sí, és el que sobresurt més. Pocs futbolistes són capaços de marcar 24 dianes a segona B.

Evitar un gol visitant