El Reus viu temps de felicitat. De gesta en gesta, d'alegria en alegria, l'equip roig-i-negre col·lecciona, des de fa un any, dies per a la història: la tarda de Cornellà en què va aconseguir el títol de lliga de segona B, el dia del memorable ascens a segona A contra el Racing, les victòries en escenaris importants a la categoria de plata, el 0-1 d'alt valor simbòlic i anímic a Tarragona de fa tres setmanes que va aturar una dinàmica perillosa i, finalment, el treballat triomf d'ahir contra el Sevilla Atlético, que permet a l'equip de Natxo González superar la barrera dels 50 punts. En té 51, vuit més que el primer equip en zona de descens –falten tres jornades– i amb molts rivals entremig, de manera que es pot donar per confirmat que continuarà en el futbol professional, a la segona A, una categoria que ha estrenat aquesta temporada però a la qual s'ha adaptat a la perfecció. Ahir, enèsima demostració. Es va avançar molt aviat gràcies a un golàs de Fran Carbia (5'), va resistir els atacs d'un rival perillós i que va topar dos cops amb els pals, i va sentenciar en el minut 89, gràcies a David Haro, poc abans del gol dels andalusos, d'Ivi en l'última acció del partit (94'). Tot seguit, l'alegria va tornar a esclatar al municipal reusenc, on jugadors i afició van celebrar en comunió una fita de gran mèrit.

Els tres jugadors baixets de la mitja punta roig-i-negra, Vitor, Carbia i Haro, molt dinàmics, van fer anar de corcoll la defensa andalusa en els primers minuts del partit. Un d'ells, Carbia, es va endur la pilota, la va protegir i va engaltar un gran xut des de fora de l'àrea que va entrar per l'escaire i va sorprendre Juan Soriano. Després del gol, i durant força estona, el Reus va tenir el duel sota control. De mica en mica, però, el Sevilla Atlético es va anar apropant a l'àrea d'Edgar Badia, amb Marc Gual, que arribava a Reus en un gran moment de forma, com a principal estilet. L'exjugador de l'Espanyol va fer lluir el porter local amb un xut ras de molt a prop en la primera gran ocasió dels andalusos (29'). El Reus va respondre amb un parell d'accions entre Haro i Carbia, sense bon final, però va ser el Sevilla Atlético el que es va continuar mostrant més incisiu fins al descans. El Reus patia perquè la mobilitat dels atacants andalusos posava en problemes la seva rereguarda, que va estar molt a prop d'encaixar l'empat. Ivi va fer una gran centrada des de la dreta i Curro va rematar de cap la pilota, que va topar amb l'arrel del pal dret d'Edgar Badia (41').

El Sevilla Atlético va continuar portant la iniciativa en l'arrencada de la segona meitat. Centrades intencionades i penetracions a l'àrea –alguna amb petició de penal inclosa– continuaven inquietant un Reus que no s'acabava de trobar còmode, sobretot perquè no tenia continuïtat quan prenia la pilota al rival. L'equip de Natxo González, però, va saber resistir i esperar el moment de la sentència. Vitor va fer una passada en profunditat que va deixar sol David Haro, que va superar el porter visitant en l'un contra un. Just abans del final, Ivi va transformar, amb un xut fort i col·locat, una falta a la frontal de l'àrea gran.