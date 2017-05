Ara només val una gesta

Farà falta èpica. El Barça B va ensopegar ahir contra la Cultural i, si vol pujar a segona per la via ràpida, haurà de capgirar a Lleó un 0-2 en contra. El repte és majúscul. Pel resultat –encaixar dos gols a casa i no fer-ne cap és una creu molt gran– i també per la sensació que el rival està més preparat per afrontar una fase tan emocional com un play-off d'ascens. No és millor, però és més madur. Ahir, a més, a tot aquest ofici, hi va sumar la inspiració, i es va avançar a l'inici de cada part, fet que li va permetre controlar un Barça B al qual li va sobrar empenta i li va faltar perspectiva. El resultat de tot plegat, un 0-2 que no reflecteix el que es va veure damunt la gespa. Això, però, no significa que el resultat sigui injust. La justícia en futbol la dirimeix l'encert, i aquesta vegada va ser patrimoni exclusiu de la Cultural. Aixecar l'eliminatòria, amb tot, és un repte enorme. Però al vestidor blaugrana hi creuen. “Que ningú ens doni per morts”, era ahir la consigna. La fe mou muntanyes. Si no, hi ha la repesca.

El Barça B i la Cultural són dos equips que s'han passat la temporada divertint la seva parròquia amb un futbol vistós, i ahir van protagonitzar un partit entretingut. No per la qualitat del futbol que van practicar, sinó per la intensitat que van imprimir al joc. Hi havia moltes coses en disputa i el duel va ser molt tens. En aquest context, qui obrís la llauna tindria molta feina feta i, per desgràcia, ho va fer la Cultural. Després d'un parell d'aproximacions del Barça B –una rematada a la mitja volta de Cardona que va aturar Palatsí i un xut un pèl creuat de Cucurella–, Alex Gallar va deixar glaçat el Miniestadi. L'extrem vallesà va caçar una pilota que Martínez havia refusat com havia pogut i, des de la frontal, va etzibar un xut que va tocar en Palencia i que Varo va aturar quan la pilota ja havia creuat la línia de gol. Per molt poquet, però ho havia fet.

Gerard López va parlar del valor de saber contenir els estats anímics en circumstàncies importants com el partit d'ahir. És gat vell en el negoci del futbol i tenia molt clar que calia evitar el que li va passar al seu equip després del 0-1. El Barça B, un conjunt que ataca gairebé amb el pilot automàtic, va buscar l'empat de manera descarada. Potser massa. Al joc dels blaugrana, li va faltar el punt de pausa necessari per prendre les decisions correctes. Això, unit a la tasca defensiva dels lleonesos, que es van tapar amb dues línies de quatre homes, va fer que Palatsí gairebé no hagués d'intervenir en la primera part. De fet, tot i que la sensació de perill sobre l'àrea visitant era crònica, a l'hora de la veritat no hi va haver ocasions. Només Marc Cardona, amb una rematada de cap alta, va arribar a concretar alguna de les aproximacions blaugrana. Es va arribar al descans amb els deures per fer.

Un clatellot, no; dos