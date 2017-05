“Això ho podem capgirar”

Pujar per la via ràpida a segona A s'ha convertit per al Barça B en una fita d'aquelles gairebé utòpiques. El 0-2 al Miniestadi contra la Cultural requerirà una gesta en la tornada de diumenge (19 h). Si no, els blaugrana hauran de buscar-ho en la repesca. Aquesta és la part bona d'haver acabat campions de lliga. La plantilla, però, no vol pensar en segones oportunitats i s'ha conjurat per capgirar l'eliminatòria. El seu principal argument és la imatge mostrada dissabte, en què els de Gerard López van disposar d'alguna ocasió més que la Cultural però sense encert.

“El resultat és irreal i injust pel que s'ha vist”, deia un emprenyat Sergi Palencia després del partit, i argumentava la seva afirmació: “Hem estat infinitament superiors a la Cultural, però ells ens han fet dos gols amb mitja ocasió.” El capità del Barça B, amb tot, creu que al Reino de León s'hi ha d'anar sent fidel a la identitat que té l'equip: “Allà hem de mantenir la mateixa consigna i serà important que aquest cop l'encert ens acompanyi.” D'altra banda, respecte al tipus de rival que s'espera, Palencia té força clar que la Cultural mantindrà l'aposta pel joc de toc que caracteritza el seu tècnic, Rubén de la Barrera: “No crec que ara ells es pengin del travesser i es posin tots al darrere; amb l'entrenador que tenen segur que sortiran a jugar i a combinar.”

El valor de no canviar