Pas de gegant del Peralada

Gran victòria del Peralada al camp del Móstoles (0-1) en el partit d'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona B. El conjunt peraladenc va fer un partit molt seriós i complet i es va imposar per la mínima a El Soto amb un gol de Coro en la primera meitat (22'), una acció tan decisiva com el penal que va aturar Gianni quan faltaven sis minuts per al final. Amb el triomf, el Peralada agafa un important avantatge i intentarà rematar l'eliminatòria diumenge vinent al municipal (a les 12 h).

Coro, letal

El partit va començar intens, amb el típic tempteig entre els dos equips abans no van arribar les primeres aproximacions. Forgas ho va intentar de cap pels visitants cap al minut 15 de joc, just abans que Luis Carlos inquietés per primera vegada la porteria del Peralada. Qui no va perdonar va ser Coro, que en la primera ocasió que va tenir va enviar la pilota a la xarxa amb un xut precís després d'una centrada per la banda esquerra de Cesc Clotet (22'). Amb el gol el conjunt dirigit per Arnau Sala va agafar confiança i el mateix Coro va tenir el 0-2 a tocar poc després amb una rematada des de fora l'àrea que va anar al pal. Llavors va aparèixer Gianni, que va aturar providencialment un cop de cap de De Pedro i va evitar l'empat. El Móstoles empenyia de valent, però sense tenir encert en atac, i el partit va arribar al descans amb un 0-1 en el marcador que ho deixava tot obert de cara a la segona meitat.

Gianni, salvador