L'ofici de guanyar

Encara queden 90 minuts per disputar-se i en un partit de futbol pot passar de tot, però l'Olot ha aplanat el camí del retorn a la segona B. L'equip de Calderé va complir els requisits d'un duel d'anada perfecte a fora de casa: no rebre cap gol i, sobretot, marcar per aprofitar el valor doble de les dianes a domicili. Les aturades de Xavi Ginard i haver minimitzat els errors en defensa va permetre que els olotins mantinguessin el 0-0 al descans i obrissin un nou capítol a la segona meitat, quan l'efectivitat va fer la diferència.

Amb un xut entre els tres pals n'hi ha prou per guanyar un partit. L'Olot ho va demostrar i va impartir una lliçó d'ofici al filial de l'Sporting de Gijón. S'ho va prendre com si fos una partida d'escacs i va fer notar la veterania dels seus jugadors. Conscient que l'Sporting B no perdria el temps i voldria avançar posicions massa aviat, va aguantar i va disparar en un bon moment. Li va sortir el guió desitjat.

Si bé l'Olot va disposar de la primera ocasió del partit amb una rematada de cap de Marc Mas que va sortir a prop del pal esquerre de la porteria de Dani Martín, l'Sporting B va ser qui va dominar la primera part. Va tenir més possessió de la pilota, va arribar més a l'àrea rival i va crear més oportunitats, però li va faltar el gol. La més clara la va tenir Claudio Medina quan s'havia jugat un quart d'hora amb una rematada a boca de canó que va treure Ginard amb una mà decisiva.

El mateix Claudio ho va intentar amb un xut de rosca que va fregar el pal (41') –abans també ho havia provat Jaime Santos amb una rematada desviada de tisora–, però ahir no va ser el dia del pitxitxi dels asturians. Tampoc no va poder marcar Marc Mas, però sí que ho va fer Uri Santos. El menut davanter olotí va aparèixer en el moment més oportú: en el 65', Juan Rodríguez es va equivocar en intentar desviar una centrada perillosa de Blázquez i va deixar una pilota morta a dins l'àrea que Uri va aprofitar.

Resisteixen